永豐金證券數位財管開啟全新篇章 大戶豐APP首創基金淨值智慧加減碼

主計總處最新預估，2025年台灣超額儲蓄率提升至17.51%，超額儲蓄高達4.79兆元，顯示國人財富累積實力驚人。面對國人日增的財富管理需求，永豐金證券打破券商數位財富管理服務天花板，宣布旗下的大戶豐APP推出系統自動提示基金淨值的自動加減碼功能，財富管理投資人無須再緊盯基金淨值判斷加減碼時機。

大戶豐APP是國內少數整合投資、投後監控與資產配置全覽的一站式券商數位財管平台。這次新增的「智慧加減碼」功能，針對成立滿一年以上的基金，在平台上一鍵開啟即可輕鬆掌握「淨值低點加碼、高點減碼」時機。透過永豐金證券獨家打造的雲端監控系統，根據基金淨值的長期走勢與波動度，在觸碰相對高點或低點時，自動通知投資人加減碼，有效輔助交易決策。

永豐金證券積極響應政府「打造台灣成為亞洲資產管理中心」的政策目標，2025年7月成為首家進駐高雄資產管理中心的券商，展現資產管理領域領導地位。針對國人財富管理需求，亦同步提供解決方案。

基金投資具備專業管理團隊管理優勢，是許多懶人投資的首選。然而，購買基金時需留意相關費用，包括申購手續費、信託管理費及基金管理費等，這些費用會影響最終收益。以往透過銀行購買基金，贖回時通常需支付每年0.2%至0.4%的信託管理費。在講究低成本投資的時代，選擇低成本投資平台購買基金，有效減輕投資負擔。

永豐金證券致力提供客戶絕佳數位體驗，即日起只要開立財富管理帳戶可享：1.超過4千檔境內外基金申購標的選擇，以及成立滿一年以上的基金「智慧加減碼」功能；2.符合資格的投資人可線上交易海外債券與結構型商品；3.資產圓餅圖全覽功能，整合用戶與永豐金證券往來所有資產，涵蓋台股、海外股票、基金、海外債、結構型商品及交割銀行餘額，一目瞭然地清楚投資全貌，此功能協助投資人輕鬆掌握資產配置。

展望2025下半年，永豐金證券將持續強化大戶豐APP投後監控、資產調整與自助執行功能，打造更智能、更貼近用戶需求的理財體驗。秉持「用戶分群 × 平台強化 × 科技自建」核心策略，永豐金證券將持續升級，鞏固財富管理市場的競爭優勢。