快訊

不敵匯率關稅兩大刀！台中自行車大廠撐不住 公告「年底停業 」

大同人事大風吹！三立電視張榮華接董座 王光祥轉任會長

國家警報響了！ 「4縣市」大雷雨轟1小時

永豐金證券數位財管開啟全新篇章 大戶豐APP首創基金淨值智慧加減碼

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
永豐金證券「大戶豐app」推出系統自動提示基金淨值的「自動加減碼」功能，財富管理投資人輕鬆掌握「淨值低點加碼、高點減碼」時機。(永豐金證券/提供)
永豐金證券「大戶豐app」推出系統自動提示基金淨值的「自動加減碼」功能，財富管理投資人輕鬆掌握「淨值低點加碼、高點減碼」時機。(永豐金證券/提供)

主計總處最新預估，2025年台灣超額儲蓄率提升至17.51%，超額儲蓄高達4.79兆元，顯示國人財富累積實力驚人。面對國人日增的財富管理需求，永豐金證券打破券商數位財富管理服務天花板，宣布旗下的大戶豐APP推出系統自動提示基金淨值的自動加減碼功能，財富管理投資人無須再緊盯基金淨值判斷加減碼時機。

大戶豐APP是國內少數整合投資、投後監控與資產配置全覽的一站式券商數位財管平台。這次新增的「智慧加減碼」功能，針對成立滿一年以上的基金，在平台上一鍵開啟即可輕鬆掌握「淨值低點加碼、高點減碼」時機。透過永豐金證券獨家打造的雲端監控系統，根據基金淨值的長期走勢與波動度，在觸碰相對高點或低點時，自動通知投資人加減碼，有效輔助交易決策。

永豐金證券積極響應政府「打造台灣成為亞洲資產管理中心」的政策目標，2025年7月成為首家進駐高雄資產管理中心的券商，展現資產管理領域領導地位。針對國人財富管理需求，亦同步提供解決方案。

基金投資具備專業管理團隊管理優勢，是許多懶人投資的首選。然而，購買基金時需留意相關費用，包括申購手續費、信託管理費及基金管理費等，這些費用會影響最終收益。以往透過銀行購買基金，贖回時通常需支付每年0.2%至0.4%的信託管理費。在講究低成本投資的時代，選擇低成本投資平台購買基金，有效減輕投資負擔。

永豐金證券致力提供客戶絕佳數位體驗，即日起只要開立財富管理帳戶可享：1.超過4千檔境內外基金申購標的選擇，以及成立滿一年以上的基金「智慧加減碼」功能；2.符合資格的投資人可線上交易海外債券與結構型商品；3.資產圓餅圖全覽功能，整合用戶與永豐金證券往來所有資產，涵蓋台股、海外股票、基金、海外債、結構型商品及交割銀行餘額，一目瞭然地清楚投資全貌，此功能協助投資人輕鬆掌握資產配置。

展望2025下半年，永豐金證券將持續強化大戶豐APP投後監控、資產調整與自助執行功能，打造更智能、更貼近用戶需求的理財體驗。秉持「用戶分群 × 平台強化 × 科技自建」核心策略，永豐金證券將持續升級，鞏固財富管理市場的競爭優勢。

永豐金 財富管理

延伸閱讀

美降息見曙光AI 熱帶動科技股後市可期

永豐金證券攜證交所講座：下半年「柳岸花明又一村」川普關稅戲近尾聲

逮到了！執行署沿路掃車牌 13萬交通罰款大戶怕扣車速繳頭期款

台股正處高檔 億級大戶：關稅將讓物價漲「這些類股先別碰」

相關新聞

台幣探三月低點 收30.056元 成交額收斂至12億美元

美國總統川普再度喊出半導體晶片關稅「可能200%、300%」，加上美國與印度貿易會談取消，市場嚴陣以待，但昨（18）日台...

超額儲蓄明年衝5兆新高

主計總處最新預估，今年超額儲蓄升至4.79兆，寫歷年新高，明年更將一舉突破5兆元大關，達5.1兆元，反映閒置資金仍多，為...

壽險新契約保費 跳增三成…前七月衝5,836億元

美國聯準會維持高基準利率，帶動美元保單宣告利率走升，壽險公會昨（18）日公布壽險業2025年前七月保費收入，新契約、續年...

金融業罰鍰逾1億元

據金管會最新統計，2025年前七月銀行、證券投信期貨（含上市櫃公司等）、保險等三大業者總罰鍰金額1億1,159萬元，年減...

壽險業前七月業績出爐 銀行通路連兩月銷售成長

壽險業前七月業績出爐，以三大通路來看，壽險公司占43.27%；銀行通路占39.04%；傳統保經代...

富邦現代人壽擬現增151億 富邦人壽參與比率待董事會討論

富邦金昨（18）日代富邦現代人壽公告董事會決議辦理7,000億韓元（約新台幣151億元）的現金增資案，認股基準日為今年9...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。