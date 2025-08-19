新興美元主權債指數殖利率逾7%吸金 美降息將更帶來助力

2025年以來新興債受惠於高殖利率、基本面改善、美元走弱及全球降息預期等多重利多因素，表現更勝已開發國家債券，成為全球投資人關注焦點，吸引龐大資金回流，其中又以殖利率較高的邊境市場債及美元主權債領漲。2025年截至8月15日，邊境市場債指數上漲10.2%、美元主權債指數上漲8.5%，顯示在波動的環境中收益為王，而當地貨幣主權債指數則受惠美元貶值，上漲6.8%，美元企業債指數則僅上漲5.9%。

野村投信投資策略部副總張繼文表示，目前新興美元主權債指數殖利率達7%以上，遠高於已開發國家債券，因此吸引大量資金流入，加上多數新興國家財政狀況改善、地緣政治風險亦逐漸緩解，烏俄戰爭有望結束，顯示整體新興國家主權債信用風險降低；而美元預期將持續走弱與全球進入降息週期，也將進一步支撐新興債券價格上漲。

展望後市，張繼文指出，若美國聯準會第4季如預期進入降息週期，將有利新興美元債市表現，另一方面，關稅對多數新興國家直接影響較輕，但為防範已開發國家經濟疲軟導致需求減弱，新興國家央行已超前佈署，積極降息先行提振國內經濟，後續寬鬆貨幣政策空間亦大，大幅度降息可創造寬鬆資金環境，有利債券表現，隨著關稅撥雲見日、市場已逐步消化負面資訊，投資氣氛持續向好，對比2018年貿易戰，2024年以來新興主權債利差收窄力道強勁，顯示投資人信心強烈，有利債券獲取資本利得，建議投資人優先選擇美元計價主權債，以降低匯率風險，並聚焦於信用評等穩健、經濟基本面改善的國家。長期而言新興債進可攻(資本利得機會)、退可守(有較高殖利率)，高殖利率與基本面改善的雙重驅動下，有機會持續保持強勁表現，成為投資組合中必備的潛力標的。