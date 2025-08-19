虛擬資產專法即將出爐 「MiCA 教父」來台分享歐盟監管經驗

歐盟委員會技術創新與網路安全政策顧問、被譽為「MiCA 教父」的Peter Kerstens將於9月1日至2日來台出席 FinTechOn 2025與AFA高峰會。《加密資產市場監管法案》（MiCA）是全球領先且覆蓋範圍極廣的虛擬資產監管框架，對未來金融與數位資產應用影響深遠。

美國甫通過具里程碑意義的《天才法案》（GENIUS Act），推動穩定幣邁向合規監管與主流應用的同時，全球金融市場對區塊鏈技術的關注度正快速飆升。於此同時，各國政府也正加速推進數位資產立法與監管，力圖在創新與風險之間取得平衡，這使得當前成為全球數位金融發展的關鍵節點。

近期，Peter Kerstens 在 Fintech Summit & Awards活動中表示，金融科技產業不僅僅是技術上的創新，更是政策、市場與風險管理的協同結果。他強調：「業界團結合作非常重要，同時也要與監管機構及政策制定者保持密切溝通。許多人談論金融科技的挑戰，但我認為這些挑戰實際上是一種機會。當然，機會與創新總是伴隨著風險，因此業界必須勇於承擔風險，並以負責任的態度前行。」他也呼籲金融科技從業者積極與監管對話，促進彼此理解，共同推動產業朝著穩健且創新的方向發展。

擔任亞洲金融科技聯盟（Asia FinTech Alliance, AFA）首屆主席的臺灣金融科技協會名譽理事長蔡玉玲表示：「Peter Keratens 過去是線上參加，今年會親自來現場，充分顯示國際領導者對台灣的重視。臺灣不僅擁有穩健的金融體系和頂尖科技人才，更是全球供應鏈中的關鍵環節。金融科技與供應鏈的結合，將是最具潛力的應用場景，台灣不只不能缺席，更應該占有一席之地。」

FinTechOn是由行政院國家發展委員會指導、臺灣金融科技協會（TFTA）主辦的年度論壇，金管會主委彭金隆、數位發展部長黃彥男、國發會副主委詹方冠與經濟部政務次長江文若都將出席致詞，分享臺灣最新政策方向與國際合作期許。

FinTechOn今年將主題訂為「金融科技×全球供應鏈新戰局」，並首度結合AFA邀請15個國家與地區的金融科技協會代表，在臺北舉行首屆AFA高峰會，帶來不同國家的經驗與觀察。