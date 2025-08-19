快訊

一支片、一場記者會核銷千萬 國民黨再揭羅景壬合約審計部「難驗核」

瀧澤科技「周休三日」對抗關稅海嘯！被讚良心企業…今日股價跌停

中職／林太太集合！悍將X阪神聯名「藍焰虎威」球衣 林威助搶先穿上

搶攻億元富豪商機 安永揭六大財管關鍵布局

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
安永成立亞太資產管理中心團隊，安永聯合會計師事務所稅務服務部執業會計師吳文賓、所長傅文芳、稅務服務部營運長林志翔。業者提供
安永成立亞太資產管理中心團隊，安永聯合會計師事務所稅務服務部執業會計師吳文賓、所長傅文芳、稅務服務部營運長林志翔。業者提供

政府推動高雄亞灣區成為亞太資產管理中心，高端財富管理及家族辦公室服務的需求明顯增加，金管會統計顯示，截至今年6月底，台灣擁有逾億元資產的高資產客戶已突破1萬5千人。安永發布最新報告，點出影響高資產族群決策的六大趨勢。

安永聯合會計師事務所稅務服務部營運長林志翔表示，這波財富累積浪潮不僅是高雄亞灣區吸引國際資金的契機，也凸顯財富管理服務轉型的需求，高資產族群關注的不只是資產保值與增值，更在意跨世代傳承、家族治理、國際資產配置，以及整合稅務、法律和投資策略的全方位方案。

林志翔強調，財富管理機構唯有深入理解客戶的思維與行為，並提供整合型解決方案，才能在競爭市場中脫穎而出。

安永發布《2025年安永全球財富研究報告》指出六大關鍵趨勢，首先，雖然客戶滿意度上升，但忠誠度仍受到投資績效牽動，45%客戶擔憂市場波動、通膨與政治不確定性。

其次，資產配置日益分散，29%客戶計畫更換財富管理機構，平均每人已同時持有2.3家帳戶，並有32%計畫增加合作機構。年輕客群也展現更高的互動與轉換意願。

第三，投資多元化趨勢明顯，另類投資及數位資產吸引度升高。超過五成客戶已投入私募股權、避險基金等非傳統標的，但僅15%獲得顧問主動提供資訊，顯示財管機構有強化服務的空間。年輕客群對加密資產的關注更快速升溫，金融業需建立更完整策略。

第四，服務價值成為影響黏著度的關鍵。僅42%客戶對現有服務非常滿意，另有35%希望獲得更多醫療健康與養老規劃建議。林志翔提醒，結合稅務與傳承規劃的客製化服務，已是留住客戶的重要手段。

第五，財富傳承仍是高資產族群的核心需求，但半數受訪者認為準備不足。家族治理與信任機制若未提前建立，恐導致資產流失。財富管理機構若能提供一站式整合諮詢，將有助於提升淨新增資產。

最後，AI正重塑財富管理生態。六成客戶期待財管機構導入AI，38%甚至信任度與真人顧問相當，43%能接受全由AI提供規劃。但數據隱私仍是最大挑戰，如何在技術投入與倫理治理間取得平衡，將是業者成敗關鍵。

安永 財富管理

延伸閱讀

首檔主動式 ETF 00982A 配息率近8% 兩天填息創紀錄

首檔配息主動式ETF 群益00982A 盤中強勢填息、5.4萬投資人息利雙收

分發入學牙醫系分數超車醫學系 頂大財管科系數乙需60級分

資產管理中心拚高雄起飛 安永提「三箭策略」助攻家族傳承

相關新聞

壽險新契約保費 跳增三成…前七月衝5,836億元

美國聯準會維持高基準利率，帶動美元保單宣告利率走升，壽險公會昨（18）日公布壽險業2025年前七月保費收入，新契約、續年...

台幣探三月低點 收30.056元 成交額收斂至12億美元

美國總統川普再度喊出半導體晶片關稅「可能200%、300%」，加上美國與印度貿易會談取消，市場嚴陣以待，但昨（18）日台...

超額儲蓄明年衝5兆新高

主計總處最新預估，今年超額儲蓄升至4.79兆，寫歷年新高，明年更將一舉突破5兆元大關，達5.1兆元，反映閒置資金仍多，為...

金融業罰鍰逾1億元

據金管會最新統計，2025年前七月銀行、證券投信期貨（含上市櫃公司等）、保險等三大業者總罰鍰金額1億1,159萬元，年減...

壽險業前七月業績出爐 銀行通路連兩月銷售成長

壽險業前七月業績出爐，以三大通路來看，壽險公司占43.27%；銀行通路占39.04%；傳統保經代...

富邦現代人壽擬現增151億 富邦人壽參與比率待董事會討論

富邦金昨（18）日代富邦現代人壽公告董事會決議辦理7,000億韓元（約新台幣151億元）的現金增資案，認股基準日為今年9...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。