搶攻億元富豪商機 安永揭六大財管關鍵布局

政府推動高雄亞灣區成為亞太資產管理中心，高端財富管理及家族辦公室服務的需求明顯增加，金管會統計顯示，截至今年6月底，台灣擁有逾億元資產的高資產客戶已突破1萬5千人。安永發布最新報告，點出影響高資產族群決策的六大趨勢。

安永聯合會計師事務所稅務服務部營運長林志翔表示，這波財富累積浪潮不僅是高雄亞灣區吸引國際資金的契機，也凸顯財富管理服務轉型的需求，高資產族群關注的不只是資產保值與增值，更在意跨世代傳承、家族治理、國際資產配置，以及整合稅務、法律和投資策略的全方位方案。

林志翔強調，財富管理機構唯有深入理解客戶的思維與行為，並提供整合型解決方案，才能在競爭市場中脫穎而出。

安永發布《2025年安永全球財富研究報告》指出六大關鍵趨勢，首先，雖然客戶滿意度上升，但忠誠度仍受到投資績效牽動，45%客戶擔憂市場波動、通膨與政治不確定性。

其次，資產配置日益分散，29%客戶計畫更換財富管理機構，平均每人已同時持有2.3家帳戶，並有32%計畫增加合作機構。年輕客群也展現更高的互動與轉換意願。

第三，投資多元化趨勢明顯，另類投資及數位資產吸引度升高。超過五成客戶已投入私募股權、避險基金等非傳統標的，但僅15%獲得顧問主動提供資訊，顯示財管機構有強化服務的空間。年輕客群對加密資產的關注更快速升溫，金融業需建立更完整策略。

第四，服務價值成為影響黏著度的關鍵。僅42%客戶對現有服務非常滿意，另有35%希望獲得更多醫療健康與養老規劃建議。林志翔提醒，結合稅務與傳承規劃的客製化服務，已是留住客戶的重要手段。

第五，財富傳承仍是高資產族群的核心需求，但半數受訪者認為準備不足。家族治理與信任機制若未提前建立，恐導致資產流失。財富管理機構若能提供一站式整合諮詢，將有助於提升淨新增資產。

最後，AI正重塑財富管理生態。六成客戶期待財管機構導入AI，38%甚至信任度與真人顧問相當，43%能接受全由AI提供規劃。但數據隱私仍是最大挑戰，如何在技術投入與倫理治理間取得平衡，將是業者成敗關鍵。