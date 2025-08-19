台中銀法說會／業務動能推升淨收益持續成長 全年獲利可望續創新高

台中銀行（2812）18日舉行上半年法說會，揭露上半年財報稅後純益42.2億元，年減約1.7%，主要因為受到4月初對等關稅衝擊影響投資收益縮水，累計上半年每股稅後純益（EPS）為0.76元，股東權益報酬率（ROE）仍保住兩位數、10%以上水準，居國銀領先群，合併總資產規模在第1季底提前達陣目標兆元後，隨放款量能續增，儘管財務投資股債部位減碼，但6月底總資產仍維持兆元大關之上，為1兆46億元。雖然上半年獲利較去年同期略有下滑，但在關稅衝擊逐步淡化，獲利狀況也好轉，累計今年前七月自結稅後純益50.35億元，相較去年同期已轉正成長，預期今年全年獲利表現仍樂觀預期可續創新高。

台中銀去年獲利創新高，去年全年賺破80億元，今年若非4月關稅與匯率等衝擊，獲利成長幅度將可望進一步拉開。

台中銀並指出，雖然關稅衝擊財務操作收益下滑，但放款業務成長動能強勁，因此上半年利息淨收益59.72億元、年成長7.7%，手續費淨收益19.41億元、年成長12.8%，整體淨收益上半年站上90億元整數關卡，雖財務操作等其他收益下滑，但整體淨收益仍成長。

台中銀指出，台中銀上半年放款餘額6,347億元，年增4.2%，消金比重略高於企金，但企金放款成長率高於消金，其中，有擔保放款中不動產擔保放款配合中小企廠房抵押貸款與重劃區購地貸款等非屬銀行法72-2範圍，放款量有顯著成長，消金方面則主打包括二順位房貸亦即俗稱的二胎房貸，以及理財型房貸、裝修房屋信貸等，靈活行銷以同步拉高手收與利差收益。