想辦房貸苦等不到撥款的人注意 這家銀行無限貸免排隊一個月就撥款

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導

央行管制加上銀行資金吃緊，使得銀行房貸排隊撥款等待時間冗長或限貸的問題迄今仍未解，今年來更因為大交屋潮甚至傳出有等待排隊撥款時間長達六個月之久，但是台中銀行（2812）卻是罕見以銀行法72-2條計算的不動產與房貸等相關放款水位降到僅25%多，因此台中銀房貸沒有限貸也無須排撥，正常案件若審核無問題，可望一個月左右就可撥貸，對於急著辦房貸、時間壓力大的民眾來說是個好消息。

不過，台中銀行基於風險控管，因此對於一般傳統房貸會依照物件與貸款人個別條件進行篩選，並且採取以價制量策略，傳統首購房貸目前統一定價利率3.1%，若能夠接受此一利率條件，與其向其他銀行申貸卻苦苦等待，不妨考慮找台中銀申辦房貸。

台中銀行18日舉行上半年法說會，揭露在保守看待房市下嚴格控管不動產授信，因此使得依銀行法72-2條計算的不動產與房貸等相關放款水位降到25%多，房貸戶可免排撥順利貸款。

台中銀高層指出，台中銀對房市前景尤其目前房價偏高、面臨價格鬆動等狀況，維持高度警覺性，因此屬銀行法72-2定義的不動產放款包括土建融與房貸業務，均保守控管受理案件品質，並以往來較多、貢獻度高的主顧客族群優先。

房貸 房市 台中銀行

