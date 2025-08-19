台幣探三月低點 收30.056元 成交額收斂至12億美元

美國總統川普再度喊出半導體晶片關稅「可能200%、300%」，加上美國與印度貿易會談取消，市場嚴陣以待，但昨（18）日台股開低走高，終場加權指數收在24,482點，創歷史新高，上漲148點。反觀新台幣匯率卻量縮走貶，股匯不同調，終場收30.056元、貶4.6分，改寫近三個月收盤新低價。

新台幣昨日以30.03元開盤後，受到美元指數反彈影響，走勢偏弱，午後匯價貶至30.05元上方，出口商盤中拋匯使得匯價一度由黑翻紅，但在外資午後偏向匯出，貶勢擴大，終場收在最低30.056元，連三個交易日收黑，總成交金額收斂至12.305億美元。

根據央行統計，昨日美元指數上漲0.15%，亞幣跌多於漲，日圓貶值0.31％成為最弱亞幣、新台幣貶值0.15％、星元貶0.02％，韓元則升值0.02% ，至於歐元也貶值0.01%。

匯銀人士表示，儘管川普宣布的半導體關稅對金融市場帶來較大影響，但在未明朗之前，匯市觀望氣氛濃厚，估本周新台幣匯價續於30元附近波動。

今年以來，新台幣仍升值9.07%，領先主要亞幣，台灣貿易競爭國韓、日，則分別升值6.28%及5.95%，台灣的貿易處境相對不利，另外今年以來星元升值5.92%，人民幣升值1.64%。

市場分析，美國公布生產者物價指數（PPI）高於預期，推升美元需求，加上資金回流美元資產，導致非美貨幣普遍承壓。

短線來看，新台幣走勢將持續受美元指數與亞幣表現影響，若資金持續流入美元，台幣恐在 30 元之上震盪整理。

匯銀人士進一步表示，美國通膨疑慮仍存，勞動市場走疲，美國聯準會（Fed）主席鮑爾22日將在傑克森洞全球央行年會發表演說時，全球經濟及金融圈都在等他是否會釋出9月降息訊號，為後續操作提供更明確指引，目前市場大多預期聯準會應會在9月降息至少1碼，若經濟數據不樂觀，亦不排除降息2碼。同時市場也在關注台美關稅談判結果，以及美國半導體232條款，市場瀰漫濃厚的觀望氛圍，因此匯市應呈現區間整理，預估在29.8元至30.2元整理。