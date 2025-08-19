超額儲蓄明年衝5兆新高

主計總處最新預估，今年超額儲蓄升至4.79兆，寫歷年新高，明年更將一舉突破5兆元大關，達5.1兆元，反映閒置資金仍多，為經濟發展添隱憂。

主計總處官員說明，主因是出口成長幅度超過投資成長，投資動能其實不算弱，後續還要再觀察。

主計總處預估，今年超額儲蓄將達4.79兆，創新高，較5月底預估的4.09兆元上修；今年超額儲蓄率則從上次預測的15.25%，提升至17.51%。另外，主計總處首度預估明年超額儲蓄，更將達5.1兆元，首次突破5兆元大關。

「超額儲蓄」意即儲蓄與投資的差額，以主計總處上周公布的2025年預測數4.79兆元為例，則是國民儲蓄毛額11.98兆元減掉國內投資毛額7.19兆元。

過去一般解讀多是，若儲蓄與投資約略相等，未消費的資金被政府與企業用來投資新廠房、新技術，充分運用；若儲蓄遠大於投資，代表財富閒置，較不利未來經濟發展。

主計總處綜合統計處經濟預測科長黃耀民表示，上修超額儲蓄主因出口變好，據牛津經濟研究院8月最新預測，2025年全球經濟成長2.6%，較5月預測上修0.3個百分點，因此台灣經濟預測也上修。此外，近幾月AI產業帶動出口狀況，皆優於主計總處預期。

超額儲蓄持續衝高，是否反映投資動能不足、為經濟發展添隱憂？黃耀民說明，超額儲蓄上修主要是「出口成長力道實在太強」。他指出，事實上投資也是上修，投資動能不算弱，只是趕不上出口成長幅度。

亞太商工總會執行長邱達生分析，台灣民間選擇把錢存起來，最主要因素是未來不確定性高，國際市場面上，以美國總統川普提出的232條款、對等關稅20%等措施影響最深，雖然細節尚未確定，市場卻已高度關注，增加投資人觀望情緒。

政大金融系教授殷乃平則表示，央行過去發行過多貨幣，致資金沒有出路，房地產與股市是主要投資管道，如今房市冷卻，股市高檔震盪，加上川普關稅政策與美元資產風險，資金不敢出國投資，只能堆積在銀行。