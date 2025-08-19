強化資本 富邦現代人壽辦理現增7千億韓元

快訊

中央社／ 台北18日電

富邦金控今天晚間代富邦現代人壽公告董事會決議辦理現金增資7000億韓元（約新台幣151億元），每股面額與發行價格皆為每股5000韓元（約新台幣108元），增資用途為因應業務發展並強化資本結構，認股基準日為9月9日。

富邦人壽今天晚間說明，這次富邦現代人壽增資目的是為了滿足韓國主管機關對資本健全性的期待，並支持長期業務發展。富邦人壽目前持股83%，是否參與富邦現代人壽增資一事，尚待董事會討論決議。

富邦現代人壽自2018年成為富邦人壽子公司後，多數年度穩定獲利，因應韓國自2023年起實施IFRS 17及K-ICS制度，富邦現代人壽已積極轉型，聚焦保障型與分期繳等高價值商品推動，以強化長期獲利基礎。

此外，三商美邦人壽6月19日已公告，董事會決議辦理現金增資發行普通股2億股。三商美邦人壽今天也發布重訊說明，員工認股股數為發行股份總數1成，原股東認購比率為發行股份總數的8成，並依證券交易法規定，提撥增資發行新股總額10%對外公開承銷，現金增資認股基準日為9月8日。

