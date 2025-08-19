台中銀房貸戶可免排撥 首購統一定價利率3.1%

台中銀行（2812）昨（18）日舉行上半年法說會，揭露在保守看待房市下嚴格控管不動產授信，使得依銀行法72-2條計算的相關放款水位大幅下降到26%以下，房貸戶可免排撥順利貸款，但台中銀不動產擔保放款則因企金業務帶動與消金靈活行銷而成長，推升台中銀獲利，全年獲利預期將續創歷史新高。

台中銀高層指出，台中銀對房市前景尤其目前房價偏高、面臨鬆動等狀況，維持高度警覺性，因此屬銀行法72-2定義的不動產放款包括土建融與房貸業務，均保守控管案件品質，土建融大幅縮減外，一般傳統房貸也會依照物件與貸款人個別條件而篩減。另外，台中銀為了在房貸以價制量，傳統首購房貸目前採取統一定價利率3.1%，但沒有排隊撥款問題，正常案件若審核無問題，可望一個月左右就可撥貸。

台中銀行法說會摘要

台中銀昨天法說會，公布上半年財報稅後純益42.2億元，年減約1.7%，主要因為受到4月初對等關稅衝擊影響投資收益縮水，累計上半年每股稅後純益（EPS）為0.76元，合併總資產規模在第1季底提前達陣目標兆元後，隨放款量能續增，儘管財務投資股債部位減碼，但6月底總資產仍維持兆元大關之上，為1兆46億元。台中銀發言人、副總經理鄭榮國指出，雖然上半年獲利較去年同期略有下滑，但在金融市場5月、6月回穩後，關稅衝擊逐步淡化，因此整體獲利狀況也好轉，累計今年前七月自結稅後純益50.3億元，相較去年同期已轉正成長，預期今年全年獲利表現仍樂觀預期可續創新高。

台中銀去年獲利創新高，去年全年賺破80億元，今年若非4月關稅與匯率等衝擊，獲利成長幅度將可望進一步拉開。

台中銀並指出，雖然關稅衝擊財務操作收益下滑，但放款業務成長動能強勁，因此上半年利息淨收益59.7億元、年成長7.7%，手續費淨收益19.4億元、年成長12.8%。



