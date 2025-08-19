關稅變因 房貸逾放看升

房市急凍加上對等關稅衝擊景氣雙重夾擊，公股銀研判房貸逾放比率或開始呈上升趨勢，下一指標密切關注失業率，過往經驗顯示失業率與房貸逾放呈正相關。此外，內部數據也顯示新青安資產品質較一般房貸稍差，從舊青安時代即為如此，因終究有一批人是買得很吃力。

公股銀高層指出，近年承做房貸量大，去年的熱潮導致各銀行一年已做完兩年的量，除投資客以外，很多買房貸款戶是中小企業老闆，當景氣不好時事業發生問題也會影響到房貸。尤其是此次美國對等關稅衝擊之下未來逾放更可能上升，受影響最大的中小企業如水五金，外銷美國50%以上，集中於台中及彰化地區，還有許多下游配合的廠商，如果撐不住，將造成房貸逾期。

另有公股銀指出，今年上半年逾放金額及逾放比較近三年同期微幅上升，大多因房貸戶投資經營事業陷入困境、收入減少、資金周轉不靈、房屋出售不順等因素所致。

目前房貸市場空前嚴峻，有大型行庫排撥到明年，主因房貸主力公股銀已擠不出額度，公股銀觀察多數民眾心態是能適用一定選擇新青安，雖然補貼2碼到明年7月，但只要能適用補貼一天仍要選青安，畢竟現在市場房貸利率已2.5%以上，即便明年補貼結束回到2.275%仍接近最低的公教房貸2.185%；且鎖住30年接近市場最低利率。