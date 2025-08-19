快訊

與歐洲領袖峰會聚焦安全保證 川普預告俄國擬釋放上千俘虜

澤倫斯基開口就喊感謝 川普：將討論「類北約」安全保證

今晴熱有午後強對流 吳德榮：玲玲颱風最快今生成 觀察另1熱帶擾動

評議中心經費 改金管會補助

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

金融消費評議中心財源將有新變革。金管會規劃自2026年起，由「金融監督管理基金」補助評議中心年度基本運作經費，預計首年編列1億2,748萬元。此舉意味評議中心將擺脫過去依賴金融業年費的結構，朝向財務與人事更加獨立的方向邁進。

評議中心成立近14年來，財源主要分為兩部分：其一是年費，按金融機構營收比例收取；其二是服務費，依各金融業進入評議案件數量計酬。

外界長期質疑，評議中心負責處理金融業與消費者的爭議，但卻仰賴金融業繳納年費維持運作，恐衍生立場偏頗與「球員兼裁判」疑慮。

財委會昨（18）日上午首度實地視察評議中心，金管會副主委陳彥良說，未來將透過修改金管基金預算編列，直接補貼評議中心的基本年費，確保制度設計上不再受金融業資金主導，進一步保障消費者權益。

評議中心董事長杜怡靜也表示，目前21位評議委員均未在金融業任職或擔任獨董，多數為學界專家，以避免利益衝突。

外界認為，若加上金管基金直接補助經費，能更鞏固評議中心「獨立仲裁」的角色。

金管會法律事務處長林志憲補充，相關預算將在今年一併送入立法院審查，若獲通過，2026年起即可上路。至於服務費部分，仍維持「使用者付費」原則，金融業若產生評議案件，應自行負擔相關成本。

年費 消費者 服務費

延伸閱讀

外幣存款連四個月衰退 上半年蒸發逾兆元 放款同步下滑

股債平衡ETF 攻守兼備

興櫃僅46%使用eNotice平台 金管會：加強宣導

金管會宣布微型保單再擴大 逾46萬新住民配偶家庭受惠

相關新聞

壽險新契約保費 跳增三成…前七月衝5,836億元

美國聯準會維持高基準利率，帶動美元保單宣告利率走升，壽險公會昨（18）日公布壽險業2025年前七月保費收入，新契約、續年...

台幣探三月低點 收30.056元 成交額收斂至12億美元

美國總統川普再度喊出半導體晶片關稅「可能200%、300%」，加上美國與印度貿易會談取消，市場嚴陣以待，但昨（18）日台...

超額儲蓄明年衝5兆新高

主計總處最新預估，今年超額儲蓄升至4.79兆，寫歷年新高，明年更將一舉突破5兆元大關，達5.1兆元，反映閒置資金仍多，為...

金融業罰鍰逾1億元

據金管會最新統計，2025年前七月銀行、證券投信期貨（含上市櫃公司等）、保險等三大業者總罰鍰金額1億1,159萬元，年減...

壽險業前七月業績出爐 銀行通路連兩月銷售成長

壽險業前七月業績出爐，以三大通路來看，壽險公司占43.27%；銀行通路占39.04%；傳統保經代...

富邦現代人壽擬現增151億 富邦人壽參與比率待董事會討論

富邦金昨（18）日代富邦現代人壽公告董事會決議辦理7,000億韓元（約新台幣151億元）的現金增資案，認股基準日為今年9...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。