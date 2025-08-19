壽險業前七月業績出爐 銀行通路連兩月銷售成長
壽險業前七月業績出爐，以三大通路來看，壽險公司占43.27%；銀行通路占39.04%；傳統保經代通路占17.69%。其中，銀行通路7月新契約保費收入連續兩個月成長，單月達351億元。壽險業者指出，金融市場不確定性逐漸消退，加上9月有望降息的共識，看好今年銀行通路保費收入能超越去年的3,092億元。
據壽險公會數據顯示，以各個通路業績來看，在新契約保費5,836億元中，壽險公司本身行銷體系2,525.1億元，占比43.27%；銀行通路2,278.3億元占39.04%；傳統保經代通路1,032.6億元占17.69%。
若以險種資料來看，投資型保險銀行保經保代通路與壽險公司之比率約為0.45：1，而傳統商品健康保險與傷害保險仍以壽險業自己銷售為主力。
而在過往銀行通路一向是壽險業績的主力，據壽險公會資料顯示，2021年時，銀行通路的新契約保費收入占整體市場比重為60.47％，總額約6,023億元。但在2022年升息環境下，銀行通路的保費收入下降至3,790億元，占比縮減至49.04％，儘管2024年開始降息，但全年只賣出3,092億元，全年貢獻壽險新契約保費比重僅36.7％，創下2008年以來新低。
壽險業者指出，市場普遍對美國聯準會9月降息的預期升溫，甚至傳出今年內降息幅度有望超過2碼，對銀行通路來說，銷售動能也可望逐漸恢復，銀行通路今年因為川普關稅重棒出擊下，全球金融市場遇亂流，平時每月都能賣出300億元的成績，在4、5月保費收入降為285.9億元、276.2億元，但如今金融市場不確定性逐漸消退，加上降息共識，銀行通路保費收入再度回到350億元以上，看好今年銀行通路保費收入能超越去年。
