快訊

與歐洲領袖峰會聚焦安全保證 川普預告俄國擬釋放上千俘虜

澤倫斯基開口就喊感謝 川普：將討論「類北約」安全保證

今晴熱有午後強對流 吳德榮：玲玲颱風最快今生成 觀察另1熱帶擾動

壽險業前七月業績出爐 銀行通路連兩月銷售成長

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導

壽險業前七月業績出爐，以三大通路來看，壽險公司占43.27%；銀行通路占39.04%；傳統保經代通路占17.69%。其中，銀行通路7月新契約保費收入連續兩個月成長，單月達351億元。壽險業者指出，金融市場不確定性逐漸消退，加上9月有望降息的共識，看好今年銀行通路保費收入能超越去年的3,092億元。

據壽險公會數據顯示，以各個通路業績來看，在新契約保費5,836億元中，壽險公司本身行銷體系2,525.1億元，占比43.27%；銀行通路2,278.3億元占39.04%；傳統保經代通路1,032.6億元占17.69%。

若以險種資料來看，投資型保險銀行保經保代通路與壽險公司之比率約為0.45：1，而傳統商品健康保險與傷害保險仍以壽險業自己銷售為主力。

而在過往銀行通路一向是壽險業績的主力，據壽險公會資料顯示，2021年時，銀行通路的新契約保費收入占整體市場比重為60.47％，總額約6,023億元。但在2022年升息環境下，銀行通路的保費收入下降至3,790億元，占比縮減至49.04％，儘管2024年開始降息，但全年只賣出3,092億元，全年貢獻壽險新契約保費比重僅36.7％，創下2008年以來新低。

壽險業者指出，市場普遍對美國聯準會9月降息的預期升溫，甚至傳出今年內降息幅度有望超過2碼，對銀行通路來說，銷售動能也可望逐漸恢復，銀行通路今年因為川普關稅重棒出擊下，全球金融市場遇亂流，平時每月都能賣出300億元的成績，在4、5月保費收入降為285.9億元、276.2億元，但如今金融市場不確定性逐漸消退，加上降息共識，銀行通路保費收入再度回到350億元以上，看好今年銀行通路保費收入能超越去年。

保費 保險 業績

延伸閱讀

降息預息加多頭氛圍 台股驚驚漲盤中收盤雙寫新高

澳洲央行降息列車狂奔…國銀搶先鎖利 澳幣定存年利率衝10%

傑克森洞年會本周登場 Fed主席鮑爾演說 市場盯降息訊號

澳幣定存 年利率衝10%

相關新聞

壽險新契約保費 跳增三成…前七月衝5,836億元

美國聯準會維持高基準利率，帶動美元保單宣告利率走升，壽險公會昨（18）日公布壽險業2025年前七月保費收入，新契約、續年...

台幣探三月低點 收30.056元 成交額收斂至12億美元

美國總統川普再度喊出半導體晶片關稅「可能200%、300%」，加上美國與印度貿易會談取消，市場嚴陣以待，但昨（18）日台...

超額儲蓄明年衝5兆新高

主計總處最新預估，今年超額儲蓄升至4.79兆，寫歷年新高，明年更將一舉突破5兆元大關，達5.1兆元，反映閒置資金仍多，為...

金融業罰鍰逾1億元

據金管會最新統計，2025年前七月銀行、證券投信期貨（含上市櫃公司等）、保險等三大業者總罰鍰金額1億1,159萬元，年減...

壽險業前七月業績出爐 銀行通路連兩月銷售成長

壽險業前七月業績出爐，以三大通路來看，壽險公司占43.27%；銀行通路占39.04%；傳統保經代...

富邦現代人壽擬現增151億 富邦人壽參與比率待董事會討論

富邦金昨（18）日代富邦現代人壽公告董事會決議辦理7,000億韓元（約新台幣151億元）的現金增資案，認股基準日為今年9...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。