信用卡市場大比拚 銀行強化用戶黏著度、推多元優惠

中央社／ 台北18日電
信用卡示意圖。圖／聯合報系資料照片
信用卡示意圖。圖／聯合報系資料照片

台灣信用卡市場競爭激烈，今年7月五大銀行信用卡刷卡金額衝破新台幣4800億元。業者積極搶市，國泰世華銀行強化用戶黏著度，中信銀與產業領導品牌策略結盟，北富銀鎖定旅遊與量販賣場推出多元刷卡優惠。

國泰世華銀今天發布新聞稿，統計今年1至7月，整體信用卡簽帳金額突破4889億元，年成長11%，成長動能在5大發卡行中居首。CUBE卡累積超過600萬卡友，為國內發卡量最大的信用卡，更打造信用卡市場「數位自選」權益新趨勢。

國泰世華銀指出，透過2大策略提升黏著度。第1，深耕CUBE信用卡權益分級、聯名卡與高端世界卡，針對不同卡友客群提供專屬優惠與權益；第2，持續打造以「小樹點」為核心的CUBE點數生態圈，提升卡友在CUBE App與國泰優惠CUBE Rewards App雙App平台使用黏著度。

今年7月受惠於暑期消費動能加上綜所稅刷卡金額入帳，不少發卡行都有亮眼表現。中信銀7月信用卡刷卡金額近1260億元，創下歷史單月新高；1月至7月累計刷卡金額5130億元，也創下歷年同期新高。

中信銀表示，依此趨勢，今年中信銀行信用卡（含簽帳卡）全年消費金額可望突破1兆元，2026年流通卡數有望跨越1000萬卡，創造支付產業新里程碑。

中信銀指出，7月適逢暑假國內外旅遊相關消費及百貨檔期熱潮，其中又以餐飲、百貨、旅遊、海外消費金額成長達雙位數最為亮眼。為開拓支付業務版圖，中信銀也積極與產業領導品牌策略結盟，推出多元產品與服務。

北富銀7月刷卡金額為710億元，主要是綜所稅刷卡金額在7月上旬入帳，也創下歷年同期單月新高。

展望下半年，北富銀指出，暑假進入尾聲，積極布局秋季商機，迎戰中元節與中秋連假雙檔，鎖定旅遊與量販賣場等主力場域，推出多元刷卡優惠，並提前卡位9月蘋果新機、百貨週年慶及電商雙11，搶攻下半年消費動能。

