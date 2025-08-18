金管會前七月開1億餘元罰鍰 銀行業吃最多大罰單

快訊

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會公布2025年前七月金融三業和上市櫃公司裁罰狀況。聯合報系資料照
金管會最新統計，2025年前七月銀行、證券投信期貨（含上市櫃公司等）、保險等3大業者總罰鍰金額1億1,159萬元，年減6%，仍以銀行業貢獻32%是最大苦主，主因有臺銀行員淪詐團內鬼遭金管會開千萬大罰單所致。

若以2025年金管會行政罰鍰預算數2億6,337萬元來看，前七月目標達成率僅42%連一半都不到，若依此裁罰速度，全年恐難達成預算目標。一旦未達標，將是連續四年未達預算目標。

今年前七月金管會僅開出五件、罰鍰逾300萬元的重大裁罰案，若加計8月11日盜刷案，合計僅六件，大罰單案子銳減。

銀行業前七月被開出9件罰單、挨罰了3,621萬元，年減8.6%，銀行局副局長王允中說，今年前七月件數少一件、罰鍰額也下降，主因是整體重大裁罰案件（指逾300萬元罰鍰）較少，拉低整體罰鍰額。

他說，今年前七月僅有一件臺銀2,200萬元罰鍰較高，才把整體罰鍰額拉高，否則應會更低。

若拉長到18日止統計，銀行業再多增加一件盜刷案挨罰1,200萬元及一件非重大裁罰2萬元，累計總裁罰額4,823萬元，估銀行業恐會續蟬聯金融業的「罰單王」。

保險業2025年前七月被開19張罰單、3,100萬元，呈現件數年增19%、罰鍰額卻年減14%的情況。

保險局副局長蔡火炎解釋，件數增加是因保經代去年檢查報告、今年做處分，但因今年較多是低裁罰額的案件，整體裁罰額下降，呈現件數多但金額少。

證券期貨投信2025年前七月被開出28件，挨罰1,614萬元，年減4.7%，證期局副局長黃厚銘說，件數與金額同步減少，主因是今年缺失案較去年少。

另上市櫃公司、公發公司、內部人股權交易及會計師等共罰107件，2,824萬元、年增率8%，黃厚銘說，是因今年內部人股權申報缺失較多所致。

累計金融三業和上市櫃公司，2025年前七月共裁罰163件，1億1,159萬元，罰鍰額年減715.5萬元或6%，顯示2025年大罰單明顯減少。

