因應接軌強化資本 富邦現代人壽擬現增7000億韓元

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

富邦金（2881）18日代富邦現代人壽公告董事會決議辦理7,000億韓元（約新台幣151億元）的現金增資案，認股基準日為今年9月9日。增資目的主要是為了滿足韓國主管機關對資本健全性之期待，並支持長期業務發展。富邦人壽目前持股83%，對於是否參與富邦現代人壽增資，尚待董事會討論決議。

富邦金今日代富邦現代人壽公告，董事會決議擬辦理1.4億股現增，每股面額與發行價都是5,000韓元（折合新台幣每股108元），總發行金額為7,000億韓元，原股東認購比率為100%，現金增資認股基準日訂在2025年9月9日。

富邦人壽表示，本次富邦現代人壽增資目的為滿足韓國主管機關對資本健全性之期待，並支持長期業務發展；富邦人壽目前持股富邦現代人壽83%，至於是否參與富邦現代人壽增資一事，尚待董事會討論決議。

富邦人壽董事長蔡明興2018年曾稱讚韓國保險市場是「新藍海」，看好其發展潛力。而富邦人壽於2015年12月以61.2億元，取得韓國現代人壽48%股權及5席董事，成為僅次於韓國現代汽車集團的第二大股東，當時是國內壽險業唯一成功進軍韓國市場個案。

富邦人壽在過去一共參與3次現增，分別是2018年以2,336億韓元，認購韓國現代人壽現增股4,672.7萬股，持股比例提升至62%，公司更名為「富邦現代生命保險株式會社」（簡稱「富邦現代人壽」）；2021年以韓元4,579.9億元或等值外幣認購現增股9,159.8萬股，持股比例達77%；2023年不超過韓元3,925億元認購7,850萬股，持股達83%，若此次參與，則為富邦人壽第四度增資富邦現代人壽。

富邦人壽表示，富邦現代人壽自2018年成為富邦人壽子公司後，多數年度穩定獲利 ，因應韓國自 2023 年起實施 IFRS 17 及 K-ICS 制度，富邦現代人壽已積極轉型，聚焦保障型與分期繳等高價值商品推動，以強化長期獲利基礎。

