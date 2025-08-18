金管會前7月開罰1.11億元 較去年同期減6%

金管會統計，今年前7月對金融三業與上市櫃公司合計開罰金額為新台幣1億1159萬元，較去年同期減少715.5萬元、年減6.02%。分析金融三業開罰狀況，今年前7月裁罰金額最高案件為台灣銀行前行員涉嫌與他人共組詐騙集團，台銀遭罰2200萬元。

金管會公布今年前7月最新統計，銀行、保險、證券期貨業累計開罰金額都較去年同期低，僅上市櫃公司裁罰金額較去年高。

金管會銀行局副局長王允中指出，銀行局今年前7月開罰9件、總金額為3621萬元，相比去年同期10件、金額3965.5萬元都減少。整體來看，雖有少數個案金額高達2200萬元，但今年300萬元以上的重大裁罰較少，因此整體裁罰金額減少。

金管會保險局副局長蔡火炎指出，截至7月底，保險業今年累計裁罰件數共19件、裁罰金額3100萬元，相比去年同期16件與3600萬元，件數增加3件，主要是因為保經代，有些去年檢查報告是今年處理，所以納入今年計算範圍，不過，今年個案裁處金額相對小。

金管會證期局副局長黃厚銘指出，證券期貨業務前7月開罰件數共28案、開罰金額1614萬元，相較去年不論件數或金額皆下滑。上市櫃公司部分，前7月裁罰合計107案、開罰2824萬元，較去年100件、2615萬元都有所增加，主要是因為今年內部股權申報缺失案比去年多。

觀察今年前7月金融業裁罰狀況，銀行業前3大裁罰案，分別為台灣銀行因前行員涉嫌跟詐騙集團利用制度缺失進行洗錢，未完善多項內控機制，台銀被重罰2200萬元；其次是台新銀行因催收信函寄送地址與信用卡帳單資料錯置等情形，挨罰600萬元；再來是土銀前行員挪用公款遭罰400萬元。

保險業前3大開罰案件，包括明台產物保險低估任意汽車保險賠款準備金及賠款損失，遭罰900萬元；台灣人壽發生理賠人員詐保案，挨罰720萬元；新光產物保險因違反保險法及強制汽車責任保險法相關規定，遭罰240萬元。