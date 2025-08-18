HAPPY GO串聯遠東百貨、元智大學與唐氏症基金會 推永續公益共創計畫

極端氣候與社會多元共融是全球共同關注的議題，HAPPY GO以永續、公益與教育三大核心精神，攜手遠東百貨、元智大學及唐氏症基金會打造永續公益共創計畫，透過線上App永續專區陪你一起走線上藝廊與線下共創畫展，全方位邀請民眾一起加入ESG行列。

即日起至8月31日前往Top City 台中大遠百11樓江戶區，一覽唐寶寶純真的畫作及元智大學的創意商品設計，同時至9月14日到HAPPY GO App投下最喜歡的作品，就有機會獲得台北遠東香格里拉特選尊榮家庭客房、遠東百貨萬元禮券及Dyson戴森無線吸塵器好禮，邀請卡友感受共創的溫暖力量，將愛與永續傳遞到每個角落。

HAPPY GO鼎鼎聯合行銷李明城總經理表示，2021年疫情席捲全球，HAPPY GO發起「Stay together陪你疫起走」公益活動，邀請長期合作公益團體的弱勢孩童小小藝術家創作，傳達對守護全台第一線醫療人員的真摯感謝，期盼發揮企業力量為社會注入暖流，今年延續「Stay together Stay HAPPY GO」精神，與遠東百貨、元智大學展及唐氏症基金會展開跨領域的共創行動，期望透過藝術攜手集團與公益夥伴展現龐大的善的力量，一起實踐永續、公益共好。

HAPPY GO長期關懷弱勢孩童，與長期致力於支持唐氏症及身心障礙者的全人服務的唐氏症基金會合作多年，深知藝術治療能有效刺激手部肌肉發展，並在創作中建立自我價值。本次特別攜手唐氏症基金會合作多堂課程，過程中唐寶寶與身心障礙青年努力克服握筆不便、注意力不易集中、口語表達困難等挑戰，透過色彩、線條和想像力，創作出多幅動人且富有生命力的作品，不僅展現藝術天份更傳遞出勇氣、希望與自信，HAPPY GO邀請卡友一起支持唐氏症基金會「藝術療癒計畫公益活動」，9月5日至9月14日前往HAPPY GO App遊戲賺點專區欣賞唐寶寶們創作過程影片並捐點支持，有機會獲得遠東百貨千元禮券。

在唐寶寶們的感動作品之下，HAPPY GO進一步與元智大學合作，邀請資傳系的學生將作品共創出新的生命力，每一位學生展現對「快樂多一點」的創意與想像力，將作品延伸至商品設計上，包含環保杯、環保袋及筆記本等等，展現跨域及跨界的共創力。即日起至8月31日，HAPPY GO邀請卡友至Top City 台中大遠百以多元的角度欣賞作品，感受共創的溫暖力量，同時至9月14日可以到HAPPY GO App遊戲賺點專區點選「票選感動共創作品，抽萬元好禮」活動，投下最喜歡的作品，最高票將實際產出商品，還有機會獲得台北遠東香格里拉特選尊榮家庭客房一泊二食、遠東百貨萬元禮券及Dyson無線吸塵器，一起點亮永續美好的未來。

此外，HAPPY GO自世界地球日啟動「回收玩具 讓愛永續」計畫深受民眾喜愛，即日起至8月31日將巡迴至Top City 台中大遠百，攜手唐氏症基金會承辦的「臺中市玩具銀行」，每周五六日12點至18點至Top City 台中大遠百11樓江戶區，每回收一個玩具即可獲得50點，每人每日最高上限200點，鼓勵民眾將不需使用的玩具回收捐出，臺中玩具銀行的社工們將募集的二手玩具經過篩選、維修、配對、清潔及消毒後，利用玩具資源車再深入社區據點，幫助所需要的社福團體，邀請民眾一起加入永續、公益行列，以行動守護地球，落實企業永續責任。