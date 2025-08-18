充實資本 台壽發行累積次順位公司債208.1億元

台灣人壽今年5月決議發行累積次順位公司債，額度不超過新台幣300億元。台壽今天進一步公告，第一期發行額度合計208.1億元，依條件不同分為甲券與乙券，主要目的為充實自有資本與提升資本適足率。

保險業近年積極發債充實銀彈，根據金管會統計，2024年核准6家壽險發債，核准發債規模合計達2057.9億元，創下史上新高。今年包括富邦人壽、南山人壽、全球人壽、三商美邦人壽也都陸續公告發債計畫。

台灣人壽今年5月9日董事會決議發行累積次順位公司債，發行額度不超過300億元（或等值外幣），可依市場狀況一次或分次發行。

台灣人壽今天晚間發布重大訊息，補充說明5月9日發行累積次順位公司債的發行條件，發行總額為208.1億元。

根據公告，這次發行的累積次順位公司債，依條件不同分為甲券與乙券，甲券規模102.1億元，票面利率為固定利率年息3.75%，發行期間10年；乙券規模為106億元，票面利率為固定利率年息3.88%，發行期間為15年。

目前台壽第一期發行額度為208.1億元，剩餘的91.9億元額度預計何時發行，台壽說明，已向櫃買中心遞件申請發行第二期美元公司債1.025億元，後續將依市場狀況發行。