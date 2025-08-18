快訊

國泰世華簽署備忘錄 提供諮詢助台商赴菲投資

中央社／ 馬尼拉18日電

國泰世華銀行今天與菲律賓中華銀行（RCBC）、菲律賓經濟特區管理署（PEZA）簽署合作備忘錄，透過提供諮詢等方式，鼓勵與協助台灣廠商前來菲律賓投資。

簽署儀式在馬卡蒂市（Makati）RCBC廣場大樓舉行，由國泰世華銀行副總經理苗華本、菲律賓中華銀行總經理卡利亞索（Reginald Cariaso），菲律賓經濟特區管理署（PEZA）副署長阿爾古索（Anidelle JoyAlguso），代表3方簽署。

原定簽署人之一的菲律賓經濟特區管理署（PEZA）署長潘加（Tereso Panga），因身體不適未能出席，改由阿爾古索代理。

苗華本告訴中央社，根據合作備忘錄，國泰世華銀行將向客戶分享投資菲律賓市場的機會與管道，協助潛在投資人取得菲律賓稅務、土地、勞工以及金融監管環境的第一手資訊。

他提到，近月來，國泰世華馬尼拉分行接到的投資與開戶諮詢顯著增加，證明菲律賓市場具有巨大潛力。

在這樣的潛力之下，國泰世華銀行、菲律賓中華銀行、菲律賓經濟特區管理署3方，期待發揮彼此優勢，共同舉辦商業論壇、提供專業服務，協助台灣及其他跨國企業拓展菲律賓市場。

阿爾古索向中央社表示，菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）去年11月簽署「企業復甦租稅獎勵-重振經濟機會最大化法」（CREATE MORE），給予投資者更長的投資激勵期、申請稅務優惠的程序也更流暢。

美國總統川普向菲律賓產品徵收19%的關稅，阿爾古索表示，菲律賓政府還在爭取更低的稅率，就目前而言，菲律賓在先進製造、資訊科技服務等產業仍有競爭力。

駐菲代表代表處經濟組長荀玉蓉也到場觀禮，並發表致詞。

根據PEZA提供的資料，光是在2024年就有83家台資企業及廠商到PEZA轄下經濟特區設廠，為菲律賓帶來逾180億披索（約為新台幣95億元）的投資，創造2萬7000個投資機會。

國泰世華銀行馬尼拉分行行長鄭世仁告訴中央社，國泰世華是在2015年成立馬尼拉分行，迄今已有10年，致力於為菲律賓台商和本地企業提供金融服務，同時也累積了許多商業經驗以及直接投資管道。

他說，在美國總統川普的關稅措施下，東協國家已成為重要的潛在投資地點，希望透過這份備忘錄，合作的3方開啟新合作模式，協助更多台商到菲律賓投資。

