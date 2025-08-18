股匯不同調 台股創高新台幣連3貶收30.056元

快訊

中央社／ 台北18日電
新台幣匯率示意圖。 聯合報系資料照
台股今天締造歷史新猷，新台幣匯率卻量縮走貶，股匯不同調。新台幣兌美元收盤收在30.056元，貶4.6分，改寫近3個月低點，台北及元太外匯市場總成交金額收斂至12.305億美元。

美國經濟數據露出疲態，加上美國總統川普即將宣布半導體晶片關稅，並預告後期稅率將提高，「可能200%、300%」，市場嚴陣以待。

關稅不確定性仍存，但尚無進一步消息出爐，利空鈍化，台股今天開低後震盪走高，終場加權指數收在24482.52點，上漲148.04點，創收盤歷史新高。

不過新台幣匯率隨國際匯市波動，今天以30.03元開盤後，受制於美元指數反彈，走勢偏弱，午後又因外資偏向匯出，貶勢擴大，終場收在最低30.056元，匯價連3跌。

外匯交易員分析，川普即將宣布的半導體關稅將對金融市場帶來較大影響，外資持保守策略，午後偏向匯出，加上亞幣走弱，新台幣因此延續貶勢。

外匯交易員進一步指出，美國通膨疑慮仍存，勞動市場走疲，市場押注9月美國聯準會降息機率升高，而全球央行年會本週登場，投資人聚焦聯準會主席鮑爾演說，是否釋放對美國經濟、貨幣政策動向的訊號，為後續操作提供更明確指引，在這之前，金融市場瀰漫觀望氣氛，難以甩開盤整局面，估本週新台幣匯價續於30元附近波動。

