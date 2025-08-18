壽險業前七月新契約保費5836億元、年增31% 投資型買氣回溫

壽險公會18日公布壽險業2025年前七月保費收入，新契約、續年度與總保費收入持續維持正成長。其中新契約保費收入（加計負債）為5,836.06億元，年增31.2%；續年度保費9,412.25億元，年增2.7%；總保費收入1兆5,248.31億元，年增12%。

壽險公會指出，就新契約保費而言，壽險4,044.66億元占新契約保費的69.3%，較去年同期3,026.36億元增加33.6%；傷害險96.3億元，占1.7%；健康險252.82億元占4.3%，較去年同期減少12.2%；年金險1,442.28億元占24.7%，較去年同期1048.62億元增加37.5%。

壽險公會分析，傳統型壽險初年度保費收入3,144.36億元，較去年同期2,421.9億元增加29.8%；傳統型年金險初年度保費收入38.68億元，較去年同期 26.52億元增加45.8%；整體而言，成長動能主要來自三大因素，第一，美國聯準會（Fed）維持高基準利率，帶動壽險公司持續調升美元利變型保單宣告利率，進而推升美元利變型保險商品之吸引力與銷售。

第二，台幣升值降低保戶以新台幣購買美元計價商品的成本，提升美元計價保單價格競爭力；同時，增加美元保單部位有助壽險公司平衡資產負債、降低避險成本及匯率風險，進一步推動此類商品銷售。

第三，因應接軌IFRS 17 及新一代清償能力制度，壽險公司逐步調整商品結構並推動高 CSM（合約服務邊際）保險商品，如：分紅保單，藉其長期保障與潛在紅利特性吸引保戶投保。因此，2025年前七月整體傳統型保險商品初年度保費收入3,532.16億元，較去年同期2,821.57億元增加25.2%。

投資型保險商品部分，投資型壽險初年度保費收入900.3億元，較去年同期 604.46億元增加 48.9%；投資型年金險初年度保費收入（含負債）1,403.61億元，較去年同期1,022.1億元增加 37.3%；整體而言，成長動能主要來自二大原因，第一，壽險公司持續與銀行通路合作，擴大銷售力道；第二，部分壽險公司將新增上市（IPO）標的納入投資選項，提升商品吸引力並帶動銷售。因此，2025年前七月整體投資型保險商品初年度保費收入（含負債）2,303.9億元，較去年同期1,626.56億元增加41.6%。

以各個通路業績來看，初年度保費收入5,836.06億元中，壽險公司本身行銷體系2,525.15億元占43.27%；銀行經代保代通路2,278.3億元占39.04%；傳統保險經紀人、保險代理人僅1,032.62億元占17.69%。

若以險種資料來看，投資型保險銀行經代保代通路與壽險公司之比率約為0.45：1，而傳統商品健康保險與傷害保險仍以壽險業自己銷售為主力。