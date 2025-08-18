富邦人壽2024永續報告書 首次導入雙重重大性原則

富邦人壽秉持永續經營理念，透過定期發布《永續報告書》，向各利害關係人揭露公司永續發展策略及具體執行成果。今年發布的永續報告書首次導入雙重重大性原則，並持續將海外子公司納入報告範疇，不僅依循GRI 2021、PSI、SASB保險業準則及TCFD氣候相關財務揭露框架，為進一步提高資訊透明度，更對應「利害關係人資本主義衡量指標（Stakeholder Capitalism Metrics）」核心衡量指標，及參考IFRS永續揭露準則。

富邦人壽總經理陳世岳表示，面對全球與國內政策的推動，本公司秉持永續經營理念，積極落實永續行動，在綠色金融推動、社會影響力等方面都有顯著成果，並將永續績效展示於永續報告書中，全面回應內外部利害關係人對本公司的期待、充分揭露公司整體永續經營的推動成果及永續韌性。

本次永續報告書首次參考歐盟企業永續報導指令（CSRD）「雙重重大性原則」，透過「影響重大性」及「財務重大性」雙重重大性進行永續議題評估，將評估結果及因應措施提報董事會通過並編製於本報告書。報告內容積極回應國際永續揭露趨勢，除延續採用GRI 2021準則、SASB保險業準則及TCFD氣候相關財務揭露架構外，亦對應PSI四大原則及利害關係人資本主義衡量指標（Stakeholder Capitalism Metrics），進一步提升揭露品質。

此外，富邦人壽亦參考IFRS永續揭露準則第S1號「永續相關財務資訊揭露之一般規定」及第S2號「氣候相關揭露」，以提升永續績效揭露之完整性與國際接軌程度；亦擴大納入韓國、越南及香港三間海外子公司之揭露範疇，涵蓋員工面、環境面及新增之公司治理面向，全面提升資訊透明度與報告深度，展現本公司對永續發展的高度重視。

面對全球氣候風險與淨零浪潮，富邦人壽積極推動環境面向永續行動，優化營運模式與投資結構。在營運面，富邦人壽致力於綠色營運、擴大低碳行動，執行SBT與RE100逐年節能減碳政策，包含提供更多數位化服務減少用紙，導入綠電、積極布建太陽能發電設施，目標2040年全面使用綠電。2024年，本公司獲得國際不動產永續基準評級GRESB–不動產類別中的開發基準最高五星評等肯定，總部辦公室亦榮獲美國LEED室內裝修金級認證，展現低碳營運成果。

在資產配置上，富邦人壽遵循責任投資原則（PRI），並將ESG融入投資流程分辨且避開漂綠企業，強化ESG投資機制的風險辨識與管理。2024年，富邦人壽綠色金融投資金額為新台幣1.81兆元，目標2030年達成2.02兆元。為響應永續供應鏈理念，富邦人壽更推動綠色採購政策，至2024年止，累積採購金額近新台幣8.46億元，連續七年獲行政院環境部「綠色採購績優單位」肯定。

富邦人壽深知保險業於促進金融包容與社會安全的關鍵角色，2024年進一步強化普惠金融作為與在地連結力道。本公司與臺北市政府舉辦12場「防詐細胞培力」巡迴宣導活動，並持續推動「金融保險知識推廣」計畫，除開設高中職財經素養課程，提升學生對保險與財務管理的認識外，針對新住民與多元族群，公司亦推出多語言金融教育與防詐宣導資料，由本公司績優業務同仁及銘傳大學研究所同學帶領活動，於各地向樂齡族、偏鄉高中學生及新住民族群進行防詐與保險觀念宣講，提升大眾及弱勢族群之金融識讀能力與防詐意識。

富邦人壽長期關注企業永續發展，積極強化治理架構，並透過公開透明的資訊揭露，回應各界對金融機構永續經營的期待，截至2024年，連續2年名列金融監督管理委員會「永續金融評鑑」及「公平待客原則評核」壽險業前 25% 績優單位、入選「機構投資人盡職治理資訊揭露較佳名單」，顯示企業在ESG資訊揭露標準與內部永續治理方面的完善作為，以及在風險管理、資訊透明度及治理機制上的持續精進。