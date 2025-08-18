旅日首選凱基雙幣卡 Suica 儲值金6元累積1哩 財管戶國外消費12元1哩

國人熱愛出國旅遊，凱基金控（2883）旗下凱基銀行去年推出首張凱基雙幣哩程卡上市，其中美元、日圓及歐元三種幣別又以申請日圓卡為大宗，占比近7成。

凱基銀行針對喜愛日本旅遊的民眾，特別加碼推出日本交通卡「Suica西瓜卡」累哩活動，享每6元累積1哩。此外，針對財富管理客戶也特別加碼，即日起至今年12月31日止，國外消費只需要12元就可以累積1哩程點，民眾開心出國旅遊消費還可賺哩程點換機票。

「凱基雙幣哩程卡」為國內業界首張結合哩程回饋與雙幣支付功能的信用卡，不分國內外一般消費皆可享每18元累積1哩程點，持卡人可以透過行動銀行APP將哩程點以1:1兌換華航（2610）、長榮（2603）、亞洲萬里通哩程、1:2兌換台灣高（2633）鐵點數。根據凱基銀行內部大數據分析顯示，「凱基雙幣哩程卡」的國外消費金額占比亦較本行其他信用卡高出1倍，且逾七成客戶兌換國內兩大航空哩程數，顯示客戶充分利用海外消費快速累積哩程點，為下一次旅遊做準備。

凱基銀行感謝客戶的支持，特別推出日本Suica儲值加速累哩的活動，以Apple Pay綁定凱基雙幣哩程卡並支付日本Suica儲值金，每月登錄活動可享儲值金每6元累積1哩程點；針對財管戶也有加碼活動，只要與銀行往來資產達100萬元以上的財富管理客戶，國外一般消費12元就可以累積1哩程點，而且不分實體商店或網路購物皆享回饋，相較市場上哩程卡國外消費需於指定通路或實體商店消費才有加碼回饋，凱基雙幣哩程卡海外消費回饋優於同業。

凱基雙幣哩程卡只要搭配使用電子帳單就可以享有免年費，提供美元、日圓、歐元三種幣別的卡片可以選擇，相較於市場上動輒上萬元年費的哩程卡，對累哩新手更為友善，而且國內外一般消費每18元就可以累積1哩程點，華航哩程的兌換比例更是比市場上的年費卡還划算，今年底前新戶完成指定任務還可以享有貴賓室、機場接或送、哩程點等好禮三選一的活動。

近期匯率波動幅度大，凱基銀行推出美元、日圓1個月定存年利率6%的優存方案，客戶可以善用凱基雙幣哩程卡的特點，預先換匯賺優惠存款利率，在國外消費直接以外幣帳戶扣繳信用卡款，無需擔心匯率波動，同時享有刷卡及換匯優惠，讓旅程更輕鬆愜意。