快訊

台中女中男師上課開黃腔遭記過…下學期任導師 學生憤怒PO網

72歲夫妻攢夠退休金「移居東南亞養老」遭3原因勸退：不如想像中美好

國家警報響了！6縣市大雷雨炸1小時 防雷擊、冰雹

聽新聞
0:00 / 0:00

旅日首選凱基雙幣卡 Suica 儲值金6元累積1哩 財管戶國外消費12元1哩

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
暑假旅日首選！凱基雙幣哩程卡Suica儲值金6元累積1哩 財富管理客戶加碼享國外消費12元累積1哩。凱基銀行／提供
暑假旅日首選！凱基雙幣哩程卡Suica儲值金6元累積1哩 財富管理客戶加碼享國外消費12元累積1哩。凱基銀行／提供

國人熱愛出國旅遊，凱基金控（2883）旗下凱基銀行去年推出首張凱基雙幣哩程卡上市，其中美元、日圓及歐元三種幣別又以申請日圓卡為大宗，占比近7成。

凱基銀行針對喜愛日本旅遊的民眾，特別加碼推出日本交通卡「Suica西瓜卡」累哩活動，享每6元累積1哩。此外，針對財富管理客戶也特別加碼，即日起至今年12月31日止，國外消費只需要12元就可以累積1哩程點，民眾開心出國旅遊消費還可賺哩程點換機票。

「凱基雙幣哩程卡」為國內業界首張結合哩程回饋與雙幣支付功能的信用卡，不分國內外一般消費皆可享每18元累積1哩程點，持卡人可以透過行動銀行APP將哩程點以1:1兌換華航（2610）、長榮（2603）、亞洲萬里通哩程、1:2兌換台灣高（2633）鐵點數。根據凱基銀行內部大數據分析顯示，「凱基雙幣哩程卡」的國外消費金額占比亦較本行其他信用卡高出1倍，且逾七成客戶兌換國內兩大航空哩程數，顯示客戶充分利用海外消費快速累積哩程點，為下一次旅遊做準備。

凱基銀行感謝客戶的支持，特別推出日本Suica儲值加速累哩的活動，以Apple Pay綁定凱基雙幣哩程卡並支付日本Suica儲值金，每月登錄活動可享儲值金每6元累積1哩程點；針對財管戶也有加碼活動，只要與銀行往來資產達100萬元以上的財富管理客戶，國外一般消費12元就可以累積1哩程點，而且不分實體商店或網路購物皆享回饋，相較市場上哩程卡國外消費需於指定通路或實體商店消費才有加碼回饋，凱基雙幣哩程卡海外消費回饋優於同業。

凱基雙幣哩程卡只要搭配使用電子帳單就可以享有免年費，提供美元、日圓、歐元三種幣別的卡片可以選擇，相較於市場上動輒上萬元年費的哩程卡，對累哩新手更為友善，而且國內外一般消費每18元就可以累積1哩程點，華航哩程的兌換比例更是比市場上的年費卡還划算，今年底前新戶完成指定任務還可以享有貴賓室、機場接或送、哩程點等好禮三選一的活動。

近期匯率波動幅度大，凱基銀行推出美元、日圓1個月定存年利率6%的優存方案，客戶可以善用凱基雙幣哩程卡的特點，預先換匯賺優惠存款利率，在國外消費直接以外幣帳戶扣繳信用卡款，無需擔心匯率波動，同時享有刷卡及換匯優惠，讓旅程更輕鬆愜意。

延伸閱讀

股債平衡ETF 攻守兼備

最牛一輪／大亞放電 凱基51帶勁

00918表現這麼好…定期定額的人卻不多？稀飯曝光真相

分發入學牙醫系分數超車醫學系 頂大財管科系數乙需60級分

相關新聞

旅日首選凱基雙幣卡 Suica 儲值金6元累積1哩 財管戶國外消費12元1哩

國人熱愛出國旅遊，凱基金控（2883）旗下凱基銀行去年推出首張凱基雙幣哩程卡上市，其中美元、日圓及歐元三種幣別又以申請日...

國泰全國兒童繪畫比賽、新世紀潛力畫展 即日起徵件開跑

國泰金控（2882）積極發揮自身影響力，舉辦孩童專屬的藝文教育活動，為年輕藝術家打造揮灑創意的舞台。由國泰金控主辦的第5...

好市多揪跑者！持聯名卡抽東京馬拉松 2026 參賽門票

挑戰世界馬拉松殿堂，限時招募跑者，與好市多一起奔向世界七大馬！好市多富邦聯名卡的萬事達卡卡友，將有機會前往東京參與馬拉松...

最新一波國銀美元定存方案出爐 「這家」年利率上看10%

對關稅政策或將引發通膨疑慮尚未緩解，而市場預期美國聯準會可能於9月宣布降息，股債市場漲跌互見，為了搶攻追逐短期資金停泊，...

壽險金控上季減碼台積電 資金轉進聯電 聚焦高殖利率的成熟製程題材

各金控揭露第2季台股大額交易名單，國泰金、富邦金與凱基金同步減碼台積電、台達電、智邦等股價處於高檔的大型電子股，一致加碼...

美元定存 新一波優惠來了…罕見出現9個月4.4%

市場對美國聯準會（Fed）年底前降息的預期心理升高，銀行趁勢推出新一波美元高利定存，最高上看10%，而適合一般民眾、金額...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。