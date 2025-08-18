護獨立性！評議中心財源轉向 2026年改由金管會補助年費

金融消費評議中心財源將有新變革。金管會規劃自2026年起，由「金融監督管理基金」補助評議中心年度基本運作經費，預計首年編列1億2,748萬元。此舉意味評議中心將擺脫過去依賴金融業年費的結構，朝向財務與人事更加獨立的方向邁進。

評議中心成立近14年來，財源主要分為兩部分：其一是年費，按金融機構營收比例收取；其二是服務費，依各金融業進入評議案件數量計酬。

但外界長期質疑，評議中心負責處理金融業與消費者的爭議，但卻仰賴金融業繳納年費維持運作，恐衍生立場偏頗與「球員兼裁判」的疑慮。

財委會今早首度實地視察評議中心，金管會副主委陳彥良說，未來將透過修改金管基金預算編列，直接補貼評議中心的基本年費，確保制度設計上不再受金融業資金主導，進一步保障消費者權益。

評議中心董事長杜怡靜也表示，目前21位評議委員均未在金融業任職或擔任獨董，多數為學界專家，以避免利益衝突。

外界認為，若加上金管基金直接補助經費，能更鞏固評議中心「獨立仲裁」的角色。

金管會法律事務處長林志憲補充，相關預算將在今年一併送入立法院審查，若獲通過，2026年起即可上路。至於服務費部分，仍維持「使用者付費」原則，金融業若產生評議案件，應自行負擔相關成本。

金融業者指出，金管會此舉不僅回應多年來外界對評議中心「財源依附金融業」的質疑，也形同為金融消費爭議處理機制再加一道防火牆，讓評議中心能以更中立、公信的姿態運作，強化整體消費者保護制度。