國泰全國兒童繪畫比賽、新世紀潛力畫展 即日起徵件開跑

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
第50屆國泰全國兒童繪畫比賽以「健康長大，守護美麗家園」為主題，引導孩子關心健康、愛護環境，從小培養守護家園的意識，徵件期間即日起至10月1日止。圖／國泰金控提供
國泰金控（2882）積極發揮自身影響力，舉辦孩童專屬的藝文教育活動，為年輕藝術家打造揮灑創意的舞台。由國泰金控主辦的第50屆《國泰全國兒童繪畫比賽》，即日起正式展開徵件，邀請全台所有小小畫家一起畫出心中的夢想世界。

除了徵畫，今年戶外寫生將於台北、台中、台南舉辦，參賽者亦可於戶外寫生現場索取圖畫紙，現場寫生投稿；而為了讓孩子學習運用不同媒材創作，今年亦邀請專業老師現場教學「藝術手作DIY」課程，要觸發孩子們多面向的美學體驗。

鼓勵孩童們勇敢繪出夢想，國泰全國兒童繪畫比賽徵畫時間即日起開跑至10月1日止，分為幼兒園、國小低年級、中年級、高年級等四組，參賽者只要以一件未以任何形式發表之作品，畫下心中的「健康長大，守護美麗家園」理念，以四開畫紙投稿，就符合參賽資格，並將作品繳交給國泰人壽業務員，或全台國泰人壽、國泰世華銀行及國泰證券服務據點櫃檯後，即完成投稿。

每年深受孩子們喜愛的國泰全國兒童繪畫比賽戶外寫生活動，今年將在8月30日台南市台南公園、9月6日台中市文心森林公園、9月20日台北市青年公園登場，三場戶外寫生皆於上午舉辦。

活動現場不僅包含寫生、藝術手作DIY、摸彩活動等，更結合永續、環保、健康、防詐等元素之互動遊戲攤位，完成任務還能兌換限量小禮物，讓小朋友快樂學習零距離。

國泰金控深耕台灣逾60年，持續透過企業的力量，秉持「藝術走入生活」的理念，長期支持藝術與創作，今年除擔任「從印象派到現代主義—美國大都會博物館名作展」主要贊助夥伴，亦連續30年攜手雲門舞集打造「國泰雲門隨行吧」，迄今累計巡演近300場、累計超過270萬人次參與。

國泰全國兒童繪畫比賽今年正式邁入第50屆，近年每屆平均吸引近6萬人參與，自2020年起，繪畫主題加入環境關懷元素，鼓勵孩童透過畫筆表達愛地球、愛環保的理念，期望透過藝術與教育的結合，從小培養孩童對健康生活與永續發展的正確認知，共同為地球與未來盡一份心力。

此外，為鼓勵大專院校及高中職美術相關科系學生創作，發掘更多新生代藝術家，第25屆《新世紀潛力畫展》亦提供對美術創作有熱忱的青年學子一個展現作品並獲得獎學金的最佳機會，繳畫期間為即日起至10月20日止，作品以「20號至50號」規格之「水彩畫」或「油畫」為限，支持創作者盡情揮灑對於藝術的想像。

更多詳細內容，可上活動官網查詢：

國泰全國兒童繪畫比賽（https://cathaylife.tw/mdqKga7）、新世紀潛力畫展（https://cathaylife.tw/E3k7q8j）。

