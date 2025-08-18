好市多揪跑者！持聯名卡抽東京馬拉松 2026 參賽門票

挑戰世界馬拉松殿堂，限時招募跑者，與好市多一起奔向世界七大馬！好市多富邦聯名卡的萬事達卡卡友，將有機會前往東京參與馬拉松 2026 盛事。東京馬拉松 2026 將於明年 3 月登場，作為「世界七大馬」的賽事，東京馬拉松是全球跑者一生必跑清單之一，每年吸引超過 30 萬人報名爭取參賽資格。

為支持會員實現夢想，好市多與東京馬拉松官方支付合作夥伴萬事達卡攜手合作，推出「萬事達卡專屬好市多富邦聯名卡東京馬拉松 2026 抽獎活動」，只要持有好市多富邦聯名卡，就有機會加入我們的行列，中獎者可獲得東京馬拉松 2026 參賽資格，享有一生難忘的珍貴體驗。

自 2025 年 9 月 1 日起至 2025 年 9 月 30 日止，凡持好市多富邦聯名卡並完成預先登錄者，於活動期間內每於 Costco 台灣實體賣場、線上購物和加油站累積消費滿新台幣 5,000 元，即可獲得一次抽獎機會，最多可獲得 10 次抽獎機會。金星／商業會員將抽出 5 張東京馬拉松 2026 的個人參賽門票；黑鑽會員則將一共抽出 10 張門票。若同時使用「好市多富邦聯名卡鈦商卡」或「好市多富邦聯名卡世界卡」進行消費，還可額外獲得 1 次抽獎機會。

好市多表示：「我們不僅提供優質商品與服務，更致力於為會員開創多元生活體驗。此次與 Mastercard 攜手，邀請會員一起跑進東京馬拉松，實現每一步圓夢之旅。」

萬事達卡台灣區董事總經理陳懿文補充：「台灣民眾運動風氣盛行且熱愛參加馬拉松賽事，今年參加東京馬拉松的台灣跑者人數高達 1,500 人，已連續三年位居海外參賽跑者人數第二名。萬事達卡身為東京馬拉松 2026 官方支付合作夥伴，特別攜手 Costco 好市多與台北富邦銀行推出一系列精彩的東京馬拉松 2026 相關活動，要讓卡友有更多機會親臨亞洲唯一的世界七大馬賽事，開啟更多熱血與無價的時刻。」