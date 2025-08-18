最新一波國銀美元定存方案出爐 「這家」年利率上看10%

對關稅政策或將引發通膨疑慮尚未緩解，而市場預期美國聯準會可能於9月宣布降息，股債市場漲跌互見，為了搶攻追逐短期資金停泊，或長期穩定持有美元的定存族，加上以新台幣兌換美金的買入價位處於近一年來相對低點，國銀紛紛推出新的定存方案，美元定存年利率上看10%。

王道銀行美元優利定存專案，自即日起至9月30日止，所有客戶當下存款總餘額較7月31日日終餘額之新增存款金額，可享美元新資金三個月定存年利率5%優惠，單筆起存金額為美元300元（含），最高上限為美元10萬元（含）；此外，凡自即日起至9月30日止，首次成功開立並啟用王道銀行存款帳戶之新戶，自成功開戶日起至10月31日，可享美元一個月定存年利率10%優惠，單筆起存金額為美元1,000元（含），最高上限為美元1萬元（含），每人限存一筆。

永豐銀行表示，今年第2季旗下換匯優利定存專案，包括美元、人民幣、日圓、歐元及澳幣等五種原幣存入金額較去年同期成長二成、客戶數亦成長80%，顯示愈來愈多民眾選擇定存作為外幣理財工具；為了協助民眾進行外幣配置，讓外幣運用更彈性，永豐銀行即日起推出多幣別優利定存，其中，美元享7天期年利率7.7%、14天期年利率3.1%、1個月期3.75%、2個月期3.23%優惠，起存金額為100美元。此外，永豐銀行亦推出9月底前透過DAWHO APP或臨櫃存入美元10,000元以上新資金，申辦3個月期定存享年利率4.5%、6個月期3.9%優惠。

遠東銀行推出市場上少見九個月長天期美元優利定存，民眾可以在相對甜的匯率逢低布局美元部位鎖利，即日起至9月30日止，透過網路/行動銀行APP、電話客服、分行臨櫃等通路申辦美元定存，單筆申辦的新資金金額滿1萬美元就能承作，享九個月期美元定存年利率4.4%。

凱基銀行即日起至9月30日止，透過客服、分行皆可申辦，新戶單筆申辦門檻達100萬美元(含)以上，享3個月期年利率5.25%；單筆達10萬元(含)以上，享3個月期年利率5.1%；單筆達3萬元(含)以上，享3個月期年利率4.15%。