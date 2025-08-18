澳洲央行降息列車狂奔！國銀搶先鎖利 澳幣定存年利率衝10%

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

澳洲央行宣布今年來的第三度降息，利率降至兩年來最低水準，不過澳洲央行對進一步降息的可能性仍持謹慎態度，表示未來決策將取決於經濟數據，但市場仍預測澳洲在2026年3月前還會有兩次降息。為滿足民眾多元資金配置需求，不少銀行都推出澳幣定存專案，如滙豐銀澳幣定存7天期享10%優惠，永豐銀澳幣定存7天期享年利率6.2%、合庫銀行推出1個月、3個月期年利率3.28%優惠等。

滙豐銀針對卓越理財客戶及運籌理財One能戶推出澳幣優利定存，單筆最低承作金額達澳幣3萬元，即可享3個月期年利率6%優惠，每一客戶最高承作限額為澳幣100萬元，活動至9月30日止，另外，客戶以非定存承作幣別資金換匯後辦理專案，可享7天期年利率10%優惠，單筆最低承作金額為等值美金3萬元(含)，每一客戶最高承作總限額為等值美金200萬元（含）。

永豐銀行推出換匯優利定存，民眾透過活動網頁、網路銀行、行動銀行、大戶APP、臨櫃申請等多元方式申辦，可享澳幣7天期年利率6.2%、14天期年利率3.6%、1個月期年利率2.6%、2個月期年利率2%優惠，起存額為澳幣100元以上。另外，民眾以新資金臨櫃申辦澳幣定存即享3個月期3.9%、6個月期3.7%的優惠年利率，單筆起存額為3萬澳幣，活動至12月31日截止。

合庫銀行表示，受惠於新台幣匯率升值，以新台幣兌澳幣的買入價位處於近一年來相對低點，針對民眾以新資金(含新臺幣結購及他行匯入)、外幣現鈔存入(限美金)、保單解約本金、基金贖回本息等方式承作澳幣定存，可享1萬澳幣1個月期、3個月期年利率3.28%；3000至1萬(不含)澳幣1個月期、3個月期年利率3.18%優惠，專案8月29日截止。

