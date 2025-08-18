壽險金控上季減碼台積電 資金轉進聯電 聚焦高殖利率的成熟製程題材

各金控揭露第2季台股大額交易名單，國泰金（2882）、富邦金（2881）與凱基金（2883）同步減碼台積電（2330）、台達電、智邦等股價處於高檔的大型電子股，一致加碼聯電（2303）。顯示壽險金控資金對大型電子龍頭股採獲利了結、降低集中度的保守操作，轉進低估值與高殖利率的成熟製程題材。

從數據觀察，富邦金大砍台積電3.36萬張居冠，凱基金同砍2.25萬張，國泰金同步調節8,756張，合計三大壽險金控賣出台積電張數近6.5萬張。

相對地，三家則同步進場聯電，國泰金大舉加碼26.5萬張居首，富邦金買進11.1萬張，凱基金則補進1,761張，合計近37.8萬張，資金明顯轉向。新光金（7月24日已併入台新金）持倉剔除約348億元債券部位後，估算持股台積電約5.5萬張，較上季幾乎無變動；目前持有台積電股債部位合計936億元。

新壽去年底持股台積電約3.73萬張，每股成本1,025元。國泰、南山、新光、凱基四家大型壽險公司至去年底持股台積電成本均價約在800元至1,025元之間。

法人分析，第2季台股波動大，內有台幣暴升匯損衝擊、外有關稅隱憂，壽險金控從高估值的AI龍頭撤出，轉進景氣循環與高息題材，以兼顧息收與成長。

電子股第2季跌深反彈11.8%，漲幅遠高於大盤7.5%。國泰金逢高獲利了結，轉布局AI中下游成長股；富邦金上季大減碼，本季回補加碼廣泛供應鏈；凱基金加碼核心電子股。

國泰金6月底持有科技股4,672億元，金額季增5.9%，低於同期電子股漲幅11.8%，整體仍以減碼為主，資金轉向AI測試設備（致茂、旺矽）與供應鏈（貿聯、廣達、日月光）聚焦中下游成長點。

富邦金減碼台積電、台達電、金像電、貿聯-KY等電子股，加碼PCB（欣興、華通）、IC設計（祥碩、矽力、聯發科）及伺服器鏈（鴻海、廣達、緯創、日月光、世界），操作最多元且分散，偏向「區間輪動」。

截至6月底，富邦金科技股持股水位3,318億元，季增24.8%，遠高於電子漲幅，顯示大舉加碼。

凱基金操作最為聚焦，減碼台積電，將台達電、智邦、國巨剔除大額交易名單，加碼聯電、鴻海、日月光、聯發科，專注半導體供應鏈。



延伸閱讀

台積電成為「護城河」 三家壽險金控第2季帳面收益增加311億元