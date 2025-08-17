快訊

美元貶 外幣存款半年減1.6兆元

聯合報／ 記者廖珮君藍鈞達／台北報導

金管會與央行統計，今年六月國銀外幣存款、放款，分別較五月減少五二八點四億元及四十七點五億元，連兩個月呈現同步衰退。其中六月底國銀外幣存款餘額為十四兆四八二點四億元，累計上半年大減一兆六一七點三億元，是史上同期最大衰退紀錄。

金管會指出，外匯存款減少主要受到法人客戶支付貨款、投資款匯出及資金調度影響，此外，美元持續貶值，折算成台幣資金減少影響。第二季以來台幣呈現強升，美元轉成帳面折算的台幣餘額自然同步縮水。若撇開匯率因素，以六月底美元匯率廿九點九○二元計算，實際美元存款規模仍穩定在四六九八億美元。

銀行主管說，四、五月間台幣強升時，民眾趁勢換匯，美元存款餘額明顯增加。由於升值幅度過大，折算回台幣帳面數字持續下滑，呈現「美元實質增加、台幣帳面減少」的現象。

