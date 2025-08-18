快訊

外幣存款連四個月衰退 上半年蒸發逾兆元 放款同步下滑

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
據金管會與央行統計，2025年6月國銀外幣存款、放款，各月減528.4億元及47.5億元。

金融圈指出，市場預期9月美國聯準會將降息1碼至2碼，將進一步削弱外幣存款吸引力，但降息同時有助企業舉債與投資成本下降，配合供應鏈轉移需求，仍有望支撐外幣放款動能。

6月底國銀外幣存款餘額14兆482.4億元，月減528.4億元已連四個月縮水，累計上半年大減1兆617.3億元，是史上同期最大衰退紀錄。

金管會指出，因法人戶支付貨款、投資款匯出及資金調度，加上6月美元續貶，弱勢美元換成強勢台幣，四大因素使存款量欲振乏力。市場認為，7月美元回彈可暫止穩，但9月降息後，弱勢美元恐再度壓縮外幣存款。

6月底國銀外幣放款餘額5,185.6億元，月減47.5億元，連兩個月下滑，累計上半年新增放款量395.5億元，僅剩去年同期的一半，主因同樣來自美元貶值。

若以6月底匯率29.902元換算，外幣放款餘額173.4億美元，反而月增4.9億美元，已連四個月增加，顯示企業對外幣貸款需求強勁，足以抵消匯率影響。

一家銀行主管說，下半年外幣放款仍具兩大支撐，一、資料中心與雲端服務持續擴張，帶動AI及高階半導體設備與零組件資本支出；二是因應關稅政策與地緣政治風險，企業加速赴美設廠與跨境融資需求持續增加。

但他也提醒，最大變數仍是美國對等關稅與中美關係，後市全球貿易環境與主要進出口廠商接單情形，將影響外幣放款動能強弱。

金管會與央行日前公布外幣存放款數字。金管會的國銀外幣存款數字含境內外（DBU+OBU）與海外分行，比央行的外幣放款僅算國內總行（DBU）還大。

若以外幣存、放款全換成美元計價，6月外幣存款餘額4,698億美元，月減13億美元，終結連二月升勢，顯示剔除匯率因素後，實質存款量仍在減少，應與企業季底加速還款、作帳效應有關。

相比之下，雖然外幣放款連四月增加，但6月僅小幅增4.9億美元，創近四個月最低，似乎反映上半年企業拉貨潮已近尾聲，下半年若需求降溫，放款增速恐受壓抑。

