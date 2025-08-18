網路投保全年上看55億元

產險業今年前七月網路投保件數達488.1萬件，年成長逾二成，總計網路投保金額達31.8億元，年成長16.6%。其中，旅綜險投保金額逼近10億元大關。而產險業為助攻網路投保，紛紛針對旅綜險推出創新服務，除了提供代墊服務最高達500萬日圓等多項服務，亦提供24小時醫師視訊服務。產險業者預估今年網路投保金額目標上看55億元。

據產險業統計，7月網路投保件數達72.8萬件，較去年同期60.4萬件，成長20.6%，總計網路投保金額達4.8億元，年成長10%；前七月網路投保件數達488.1萬件，年成長逾二成，總計網路投保金額達31.8億元，年成長16.6%。

依產險類別來看，汽車險、機車險及旅行綜合險仍是前七月簽單保費前三名，保費分別為11.1億元、9.9億元、9.8億元；但若依成長率最高仍是旅綜險，前七月網路投保件數達313.2萬件，較去年同期旅綜險網路投保件數234.6萬件，年增33.5%，簽單保費9.8億元，亦較去年同期成長逾35.2%。

產險業為助攻網路投保，紛紛提升旅綜險保障，如富邦產險將「法定傳染病」納入海外突發疾病健康醫療保險保障範圍，同時鎖與國際SOS緊急救援服務機構合作。