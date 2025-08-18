產險前七月保費衝1,770億 健康、火險、天災險皆有兩位數成長

產險業今年前七月簽單保費出爐，累計簽單保費達1,770.8億元，較去年同期1,623.1億元，年成長9.1%，其中，工程險成長率達三成以上，健康險、火險、天災險，成長率皆為一成以上，帶動整體簽單保費成長。

根據產險業統計，19家產險公司7月的簽單保費收入總計約247.2億元，與去年同期保費總收入241.3億元相比，微幅成長2.4%；累計今年前七月簽單保費達1,770.8億元，較去年同期1,623.1億元，增加147.7億元，年成長9.1%。

統計前七月簽單保費，工程險持續成為成長動能領頭羊，各大產險持續拓展綠能、離岸風電等保險業務，簽單保費大幅成長，累計前七月簽單保費達154.8億元，較去年同期117.7億元，增加37.1億元，年成長率達31.5%。

產險業2025前七月簽單保費概況

產險公司大多有推出健康險，尤其是一年期意外險和短期醫療險，受到預算有限、需要多元保障、且可以接受一年一約的保戶來說，是不少人的選擇。今年前七月健康險簽單保費達33.6億元，較去年同期27.2億元，成長逾二成。火險簽單保費維持成長的態勢，累計前七月簽單保費來到162.7億元，較去年同期141.7億元，年成長14.8%。

此外，7月汽車市場掛牌數達3.5萬輛，比起6月微幅成長3.4%，與去年同期相比，仍出現22.3%的大幅衰退幅度。以絕對金額來看，前七月汽車任意責任險為386.6億元，年增6.7%；車體損失險簽單保費達311.1億元，年增逾2%。前七月整體汽車險簽單保費達812.5億元，占前七月簽單保費四成五以上。