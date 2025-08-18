四種商品保障不同 先釐清

我國住宅地震基本保險截至2025年5月底止，平均投保率為39.03%，顯示仍有超過六成民眾尚未投保。而當前產險公司所販售的地震險主要有四種，分別為地震基本險、超額地震險、擴大地震險與輕損地震險，保障內容皆有所不同。

台灣位處環太平洋地震帶，屬地震頻繁的地區，但根據統計，我國住宅地震基本保險截至2025年5月底止，以全國戶數943.7萬戶計，投保率約39.03%，顯示仍有超過六成民眾尚未投保。

當前產險公司所販售的地震險主要有四種，地震基本險原先只針對全損（即全倒或半倒）時才有理賠，且理賠不包含房屋龜裂損毀、裝潢或屋內動產的損失。全台保費不分區單一費率年繳保費1,350元，保額最高150萬元及臨時住宿費用20萬元。但自今年7月15日起，只要被張貼「紅色危險標誌」者（紅單），每一保險標的物將可依最新辦法申請臨時住宿費用10萬元，在保險期間內臨時住宿費用合計最高20萬元。

對於造價較高的房屋，就可加保「超額地震險」，將理賠金額從150萬元拉高至300萬元甚至更高，但同樣只針對全損（即全倒或半倒）時才有理賠。

擴大地震險理賠條件則不受建築物半倒或全倒的限制，且動產、不動產毀損都理賠，同時含有清除費用及臨時住宿費，所以保費較高；輕損地震險則可理賠屋內的物品、裝潢及家具受損，通常以實支實付的方式獲得理賠。

另外，產險業者提醒民眾投保地震險需留意三大關鍵，第一，僅承保民宅，且每一門牌僅能投保一張，重複投保或超額投保部分皆無法獲得理賠；第二，地震險保額是按照「台灣住宅類建築造價參考表」計算；第三，地震基本險優先償還房貸，即保險公司會先將保額的60%優先理賠給銀行。