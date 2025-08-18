保險小百科／農險承保範圍 包含疫病、收入

政府自2015年起推動農業保險，協助農、漁、畜業者分散經營風險，農業保險承保範圍廣，不僅限天然災害，尚包含疫病、蟲害、收入等，較能因應現代農業所面臨多樣化風險；目前農業保險已開辦28種品項、44張保單，除了商業型農業保險外，政府也透過農會擔任保險人推出政策型農業保險。

農業保險自2015年推出第一張高接梨保單，2017年擴大試辦品項，截至2024年底止，已開發包含梨、芒果、水稻、釋迦、養殖水產、石斑魚、家禽禽流感、農業設施、蓮霧、木瓜、虱目魚、鳳梨、香蕉、文旦柚、甜柿、番石榴、荔枝、鱸魚、吳郭魚、棗及桶柑等28種品項、44張保單，並持續擴大品項。其中釋迦、香蕉-收入、高粱-收入、水稻（基本型）、水稻（加強型）、豬隻死亡、豬隻運輸死亡、乳牛死亡等屬於政策型保險。