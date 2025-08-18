保險小百科／農險承保範圍 包含疫病、收入

快訊

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導

政府自2015年起推動農業保險，協助農、漁、畜業者分散經營風險，農業保險承保範圍廣，不僅限天然災害，尚包含疫病、蟲害、收入等，較能因應現代農業所面臨多樣化風險；目前農業保險已開辦28種品項、44張保單，除了商業型農業保險外，政府也透過農會擔任保險人推出政策型農業保險。

農業保險自2015年推出第一張高接梨保單，2017年擴大試辦品項，截至2024年底止，已開發包含梨、芒果、水稻、釋迦、養殖水產、石斑魚、家禽禽流感、農業設施、蓮霧、木瓜、虱目魚、鳳梨、香蕉、文旦柚、甜柿、番石榴、荔枝、鱸魚、吳郭魚、棗及桶柑等28種品項、44張保單，並持續擴大品項。其中釋迦、香蕉-收入、高粱-收入、水稻（基本型）、水稻（加強型）、豬隻死亡、豬隻運輸死亡、乳牛死亡等屬於政策型保險。

相關新聞

美元定存 新一波優惠來了…罕見出現9個月4.4%

市場對美國聯準會（Fed）年底前降息的預期心理升高，銀行趁勢推出新一波美元高利定存，最高上看10%，而適合一般民眾、金額...

壽險金控上季減碼台積電 資金轉進聯電 聚焦高殖利率的成熟製程題材

各金控揭露第2季台股大額交易名單，國泰金、富邦金與凱基金同步減碼台積電、台達電、智邦等股價處於高檔的大型電子股，一致加碼...

澳幣定存 年利率衝10%

澳洲央行宣布今年來的第三度降息，利率降至兩年來最低水準，不過澳洲央行對進一步降息的可能性仍持謹慎態度，表示未來決策將取決...

外幣存款連四個月衰退 上半年蒸發逾兆元 放款同步下滑

據金管會與央行統計，2025年6月國銀外幣存款、放款，各月減528.4億元及47.5億元。

產險前七月保費衝1,770億 健康、火險、天災險皆有兩位數成長

產險業今年前七月簽單保費出爐，累計簽單保費達1,770.8億元，較去年同期1,623.1億元，年成長9.1%，其中，工程...

網路投保全年上看55億元

產險業今年前七月網路投保件數達488.1萬件，年成長逾二成，總計網路投保金額達31.8億元，年成長16.6%。其中，旅綜...

