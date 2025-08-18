專家教你保／完善保險規劃 穩健傳承資產

這個充滿不確定性的時代，風險無所不在。一場意外、一場疾病，甚至經濟動盪，都可能對家庭財務造成衝擊。因此，保險不只是單純的風險管理工具，而是財務規劃的重要一環。然而，許多人對保險仍有迷思，認為它只是「應對突發狀況」，而忽略了保險在財富傳承、稅務籌劃與退休規劃上的關鍵作用。唯有完整的保險規劃，才能確保資產穩定傳承，避免因財務缺口影響家庭與企業的長遠發展。

許多人將保險與醫療費用劃上等號，認為主要功能是支付住院、手術或長期照護費用，確保不因突發狀況影響生活品質。的確，醫療險是財務安全的第一道防線，但保險的價值遠不止於此，壽險更能確保財富順利傳承，有效降低突發財務需求對資產的影響。

以高資產人士為例，若資產主要以不動產、企業股權或其他流動性較低的投資為主，當家族面臨財務變動（如遺產分配、稅務支出）時，若未提前準備充足資金，可能導致資產被迫出售，甚至影響企業經營權。透過壽險規劃，可確保關鍵時刻有穩定的現金來源，無須動用核心資產，即可支付相關費用，讓財富順利傳承給下一代。

台灣的遺產稅最高可達20%，對於高資產人士而言，如何確保有足夠的流動資金支付稅款，是財務規劃中不可忽視的問題。若資金未妥善安排，家屬可能面臨短時間內籌措大筆資金的壓力，導致出售資產、影響企業營運，甚至影響財富累積。

壽險的優勢在於提供即時且穩定的資金，能在短時間內填補財務缺口。例如，企業主可以透過投保適當額度的壽險，確保企業經營權不因突發財務問題而變動，家族資產不因現金不足而流失。

此外，壽險還能搭配信託與分年贈與策略，讓財富傳承更有彈性。例如，可透過信託設定資金發放條件，確保子女或受益人在特定時機獲得財務支持，同時避免因突發狀況影響資產分配的穩定性。

單靠勞保或勞退基金往往難以滿足退休需求，因此，透過年金保險、投資型保單與儲蓄規劃，才能累積足夠的退休金，確保未來生活不受財務壓力影響。例如，年金險可確保退休後每月穩定領取收入，避免因長壽風險資金短缺。

此外，退休後的健康風險亦不容忽視，醫療險與長照險能為老年生活提供保障，避免因醫療與照護費用拖累家人。例如，長照險可確保當被保人需要專業照護時，有足夠資金支應，而不需動用子女資產。透過完善保險規劃，每個人都能擁有安穩無憂的退休人生。

（本文由全球人壽承駿通訊處行銷經理郭宜綸提供，記者戴玉翔採訪整理）