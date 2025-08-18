快訊

對號票擠不上車 高鐵自由座擬尖峰限量

聯合報社論／不准疑美！賴政府踩著關稅慘業表忠

專家教你保／完善保險規劃 穩健傳承資產

經濟日報／ 郭宜綸
全球人壽承駿通訊處行銷經理郭宜綸。郭宜綸 ／提供
全球人壽承駿通訊處行銷經理郭宜綸。郭宜綸 ／提供

這個充滿不確定性的時代，風險無所不在。一場意外、一場疾病，甚至經濟動盪，都可能對家庭財務造成衝擊。因此，保險不只是單純的風險管理工具，而是財務規劃的重要一環。然而，許多人對保險仍有迷思，認為它只是「應對突發狀況」，而忽略了保險在財富傳承、稅務籌劃與退休規劃上的關鍵作用。唯有完整的保險規劃，才能確保資產穩定傳承，避免因財務缺口影響家庭與企業的長遠發展。

許多人將保險與醫療費用劃上等號，認為主要功能是支付住院、手術或長期照護費用，確保不因突發狀況影響生活品質。的確，醫療險是財務安全的第一道防線，但保險的價值遠不止於此，壽險更能確保財富順利傳承，有效降低突發財務需求對資產的影響。

以高資產人士為例，若資產主要以不動產、企業股權或其他流動性較低的投資為主，當家族面臨財務變動（如遺產分配、稅務支出）時，若未提前準備充足資金，可能導致資產被迫出售，甚至影響企業經營權。透過壽險規劃，可確保關鍵時刻有穩定的現金來源，無須動用核心資產，即可支付相關費用，讓財富順利傳承給下一代。

台灣的遺產稅最高可達20%，對於高資產人士而言，如何確保有足夠的流動資金支付稅款，是財務規劃中不可忽視的問題。若資金未妥善安排，家屬可能面臨短時間內籌措大筆資金的壓力，導致出售資產、影響企業營運，甚至影響財富累積。

壽險的優勢在於提供即時且穩定的資金，能在短時間內填補財務缺口。例如，企業主可以透過投保適當額度的壽險，確保企業經營權不因突發財務問題而變動，家族資產不因現金不足而流失。

此外，壽險還能搭配信託與分年贈與策略，讓財富傳承更有彈性。例如，可透過信託設定資金發放條件，確保子女或受益人在特定時機獲得財務支持，同時避免因突發狀況影響資產分配的穩定性。

單靠勞保或勞退基金往往難以滿足退休需求，因此，透過年金保險、投資型保單與儲蓄規劃，才能累積足夠的退休金，確保未來生活不受財務壓力影響。例如，年金險可確保退休後每月穩定領取收入，避免因長壽風險資金短缺。

此外，退休後的健康風險亦不容忽視，醫療險與長照險能為老年生活提供保障，避免因醫療與照護費用拖累家人。例如，長照險可確保當被保人需要專業照護時，有足夠資金支應，而不需動用子女資產。透過完善保險規劃，每個人都能擁有安穩無憂的退休人生。

（本文由全球人壽承駿通訊處行銷經理郭宜綸提供，記者戴玉翔採訪整理）

保險 壽險 退休規劃

延伸閱讀

南橫一家五口墜谷…李男意外險400萬「1理由」恐遭拒、微型保險也領不到

銀行壽險買台股逾600億元搶除息行情 7月恐變調？

賣股自救變回補！壽險與銀行6月加碼台股逾千億 搶發股利財

壽險布局商辦大樓 加速度

相關新聞

美元定存 新一波優惠來了…罕見出現9個月4.4%

市場對美國聯準會（Fed）年底前降息的預期心理升高，銀行趁勢推出新一波美元高利定存，最高上看10%，而適合一般民眾、金額...

壽險金控上季減碼台積電 資金轉進聯電 聚焦高殖利率的成熟製程題材

各金控揭露第2季台股大額交易名單，國泰金、富邦金與凱基金同步減碼台積電、台達電、智邦等股價處於高檔的大型電子股，一致加碼...

澳幣定存 年利率衝10%

澳洲央行宣布今年來的第三度降息，利率降至兩年來最低水準，不過澳洲央行對進一步降息的可能性仍持謹慎態度，表示未來決策將取決...

外幣存款連四個月衰退 上半年蒸發逾兆元 放款同步下滑

據金管會與央行統計，2025年6月國銀外幣存款、放款，各月減528.4億元及47.5億元。

產險前七月保費衝1,770億 健康、火險、天災險皆有兩位數成長

產險業今年前七月簽單保費出爐，累計簽單保費達1,770.8億元，較去年同期1,623.1億元，年成長9.1%，其中，工程...

網路投保全年上看55億元

產險業今年前七月網路投保件數達488.1萬件，年成長逾二成，總計網路投保金額達31.8億元，年成長16.6%。其中，旅綜...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。