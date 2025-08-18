勞保、國保雙年金 退休添靠山

為保障老年基本經濟安全，政府積極推動「勞工保險」與「國民年金保險」雙年金制度，協助民眾在退休後享有更穩定的經濟來源。勞動部表示，同時具有勞保與國保年資的民眾，可依法進行年資併計，於年滿65歲時請領雙年金。

依照規定，勞工保險條例及國民年金法年資併計，如果民眾參加勞保的年資未滿15年，可在年滿65歲時，合併國保有效年資後滿15年，即可依各該保險年資，同時領取國保及勞保老年年金給付，使老年生活享有國保及勞保的雙重保障。

例如王女士勞保年資有十年，平均月投保薪資30,000元，退出勞保後參加國保到65歲，國保年資有12年，與原來十年的勞保年資併計後，達到「國保+勞保年資合計滿15年」的條件，可選擇分別請領國保、勞保老年年金，每月共可領取8,408元。

計算方式如下：

勞保老年年金：每月5,325元（30,000元×10年×0.775%+3,000元）（選第一式較優）

國保老年年金B式：每月3,083元（19,761元×12年×1.3%）

相較選擇領取勞保老年一次給付30萬元（30,000元×10個月=300,000元），王女士的勞保老年年金只需約四年九個月就可超過一次領取的金額，且可終身領取。在領取勞保老年年金期間，還可另外領取國保老年年金，獲得更長遠的經濟保障。

如何選擇比較有利，還是得依個人對資金的需求、家庭成員狀況以及健康狀況來決定。長期而言，領取國保及勞保雙年金，不僅有助抗通膨且活到老領到老，能降低老年經濟風險，對老年生活更有保障。

另外，根據法令，即使已退出職場多年，勞保也早就中斷，仍然可以請領老年給付，過去的勞保年資也不會歸零。2009年勞保條例修法，只要年滿60歲有保險年資者，就可依規定請領老年給付：保險年資合計滿15年者，請領老年年金給付；保險年資合計未滿15年者，請領老年一次金給付。

只要保過勞保，無論中斷多久，年老時還是可以申領老年給付。若擔心勞保中斷問題，事實上，被保險人參加勞保後有下列情形，得向勞保局申請繼續加保：應徵召服兵役；育嬰留職停薪；因傷病請假致留職停薪，普通傷病未超過一年，職業災害未超過二年者。

還有勞保年資合計滿15年且經裁減資遣者，也可自願繼續參加勞保，至符合請領老年給付之日止。於職業災害醫療期間終止勞動契約並退保者，也能自願繼續參加勞保，至符合請領老年給付之日止。

2024年勞保老年給付請領年齡為年滿63歲，2025年請領年齡提高到64歲，2027年將提高至65歲。被保險人請領老年給付，不受五年請求權時效的限制。勞保局提醒民眾，如果曾投保勞保，但目前沒有勞保，且已經到法定退休年齡，記得向勞保局提出勞保老年給付申請。