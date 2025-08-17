中信金攜手台江國家公園 總座高麗雪化身推廣大使挺永續水產

公私引領永續新「食」尚！中信金（2891）長期關注氣候變遷、維護生物多樣性，今年5月與內政部國家公園署台江國家公園管理處簽署ESG合作備忘錄（MOU），公、私引領共同投入濕地治理、友善魚塭、保育兇狠圓軸蟹和指標性瀕危物種黑面琵鷺，16日中信金控總經理高麗雪特別參加由台江處主辦的「共享HAPPY海味餐桌─台江生態友善黑琵牌商品展售活動」，化身推廣大使，力挺生態友善與保育兼具的水產「黑琵牌」，呼籲民眾支持永續水產，期望引領永續「食」尚，一起守護生態，發揮永續金融影響力。

「共享HAPPY海味餐桌—台江生態友善黑琵牌商品展售活動」於臺北市花博公園舉行，國家公園署署長王成機、台江處處長謝偉松與中信金控總經理高麗雪共同出席參與中信金控支持的友善魚塭品牌「蛤蝦Hasha」，高麗雪總經理表示，能與漁民共同推廣諧音Happy的「黑琵牌」水產意義非凡，可讓濕地標章認證魚塭所生產的每一口食材皆象徵中國信託與台江處對永續生態保育的承諾外，更是產業與自然共生共榮的成果，高麗雪總經理扮演「一日店長」，在現場與民眾分享如何挑選新鮮文蛤，寓教於樂傳承友善棲地理念。

標有「黑琵牌」標章的水產品，代表使用純淨海水、低密度養殖等作法養殖，並從台江生態友善棲地捕撈，包含臺南名產虱目魚、龍膽石斑及白蝦等，其「黑琵牌」品牌背後更是一群堅持與自然共生的漁民故事。創立「蛤蝦Hasha」文蛤品牌的漁民陳仕杰，不捨年邁父親獨撐魚塭，從「北漂青年」變「返鄉南孩」，堅持不抽地下水、不施化學藥劑，打造文蛤、白蝦與虱目魚無毒共養的生態漁塭，落實生態平衡與安心飲食的永續模式。國家公園署署長王成機強調，樂見中信金控協力推動綠色經濟，打造社會參與及在地連結的永續模式；台江處處長謝偉松亦肯定中信金控以ESG資源力挺漁民友善養殖，展現永續金融的企業社會責任。

中信金控長期關注氣候變遷、維護生物多樣性，2023年發布全臺第一本自然相關財務揭露（TNFD）報告書，降低相關營運對自然環境的負面影響；已號召中國信託商業銀行、台灣人壽保險公司、中國信託綜合證券公司、中國信託證券投資信託公司四家子公司，攜手台江處推動棲地治理及生態保育，打造國家公園首例公私協力之其他有效地區保育措施（OECM），讓寶貴的自然資產與經濟產業共榮，進一步永續自然生態、永續臺灣未來。