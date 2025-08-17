7月颱風災損理賠逾12億 光電險成為另一重災區

極端氣候風險持續升溫，農業、水產養殖保險理賠壓力已節節攀高，今年中南部接連發生風災與水災，讓光電險成為另一重災區。產險業者推估，7月「丹娜絲」颱風災損，農業保險、漁業保險與光電保險的理賠金額合計已突破12億元。

在颱風侵襲下南部農業去年已遭重創，尚未全面復原，今年6、7月再度遭遇颱風、豪雨衝擊，8月初又有中颱「楊柳」攪局，台南、高雄多處果園及魚塭毀損，農業經濟損失恐突破20億元，相關理賠申請預計第3季湧入，全年損失率勢必再度走高。

除了農業險與漁業險，今年光電險也面臨嚴峻挑戰。多場強降雨與颱風導致光電板結構受損，部分設施因淹水停擺，南部沿海與低窪地區尤其嚴重。業者指出，部分案件涉及大面積維修與設備重置成本，理賠金額的推升不容忽視。業者估，7月丹娜絲颱風造成的光電險理賠約在8億元左右。