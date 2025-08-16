全球央行最大金磚！我黃金博物館躺「大寶貝」 市值破7億保險費逐年調漲

新北市黃金博物館今天表示，1月至7月入館約18萬人，其中鎮館之寶大金磚是吸引觀光客的利器；因價值已超過新台幣7億元，除24小時警戒，保險費也逐年調漲，但金額不便透露。

新北市黃金博物館鎮館之寶「220公斤大金磚」，自2004年中央銀行出借展出至今，21年來金價飆升，市值從新台幣1億1500萬元暴增至7億1839萬餘元。

館方今天表示，為此全天候戒備，每年也編列保險費預算，隨著國際金價逐年攀升，保險費也每年調漲。但為顧及安全與契約等問題，不方便透露保費。

黃金博物館今天告訴中央社記者，今年1月至7月入館約18萬人，觀光客主要為台灣，國外旅客則日本、韓國皆有。大金磚保護罩左右兩側各有小孔，可讓遊客觸摸金磚，沾喜氣、祈福帶財運，是最有人氣的展品。

館長林文中接受中央社記者電訪表示，金瓜石、九份礦山曾有「東亞第一金礦山」美譽，深受大家喜愛的大金磚重達220.3公斤，是委請中央造幣廠鎔鑄，曾一度獲金氏世界紀錄認證為全球最大金磚。但2005年，已被日本靜岡縣伊豆市的「土肥金山」250公斤金磚突破紀錄。

林文中表示，為保護金磚安全，全天候都有保全人員看守，加上科技設備監控，外層有強化防彈玻璃框罩住。此「鎮館之寶」是借展，每年要提撥門票收入、入館票券等，回饋中央銀行。

2004年10月大金磚從桃園龜山的中央造幣廠運至台北縣府展出， 當年須由8名壯漢抬運，警方霹靂小組荷槍實彈護送，場面盛大。

大金磚由時任央行總裁彭淮南允諾借展，委託冶工專家學者研究後克服困難，以真空鑄造法取代澆鎔法，以小金塊冶成大金磚，較不會產生氣泡。金磚上鑄刻999.9的成色，與造幣廠標誌、編號。