華南銀行第六屆小小體操營 跳出信心扎根體操夢

由華南銀行主辦、深受家長與學童喜愛的「小小體操營」，16日於台北市立大同高中熱鬧登場；邁入第六屆的「小小體操營」，除持續提供專業、豐富課程，更首度融入ESG永續概念融入營隊設計，期盼引領學童「跳出信心、跳向永續」。

本次「小小體操營」，再度邀請國家總教練林育信教練攜手大同高中體操教練鄭焜杰，共同打造明星級營隊課程，從肢體協調訓練到基礎體操技巧，以團隊合作遊戲增加營隊趣味性，讓學童領略體操力與美的展現。

今年營隊特別推出「ESG任務卡」活動，鼓勵學員在體驗運動的同時，實地參與環保行動、社會互助與公益概念的實踐，讓永續思維從小扎根。

華南銀行除了持續舉辦小小體操營挖掘體操新星外，每年提供訓練經費、比賽津貼、營養補助及物理治療等資源，並以金融專業，協助選手透過信託方式妥善管理贊助資金，讓選手無須擔心財務問題，專注於賽場發揮最佳表現；由華南銀行贊助的體育好手蕭佑然選手、曾為聖選手，今年分別於世界盃大放異彩，締造佳績。

華南銀行董事長陳芬蘭表示，華南銀行長期挹注資源，積極扶植台灣體育潛力新星蕭佑然、曾為聖、賴品儒、洪源禧等，華南銀行期待成為選手勇敢追夢的堅實後盾及臺灣體操發展的堅實力量。

林育信則提到，非常感謝華南銀行大力支持體操項目及小小體操營，讓各地對體操有興趣的學童，參與體操營的訓練及課程，藉由每次練習翻滾出自信，也讓更多體操新血加入，共同在臺灣體操界茁壯。