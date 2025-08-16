南橫公路墜谷男子救妻小3度跳坑引爆意外險理賠爭議 保險釋疑一次看

高雄南橫公路因連日豪雨導致路面坍塌，導致李姓男子一家5口返家途中墜谷，一家五口兩死三失蹤，昨傳出保險公司以李男曾三度折返求助舉動屬「明知危險而為之」，不符合意外死亡理賠要件，主張拒賠意外險，只願賠償壽險，金額相差400萬元，引發外界關注及撻伐。保險業者指出，除了意外險之外，還有汽車強制險，一人可以賠到200萬元，扣除駕駛之外，意即李家的保險受益人總計可獲得800萬元理賠。

此案一度傳出保險公司的理賠和法務人員認爲不屬意外，保險業人士指出，雖不清楚內情如何，但許多保險公司理賠和法務人員目前的通病是，遇到任何案件，先找尋對公司有利不賠的部分，而不是想辦法能不能找到可以理賠的理由，難怪此案會引起民眾共鳴及批評。昨日雖經保險業者澄清，民眾對此案仍有許多疑問。

以下是此案引發的幾個疑點及說明。

●意外險賠不賠「明知危險而為之」的舉動？

產險公會與壽險公會昨發表聲明，表示在審酌保單條款及保險實務後，因「明知危險而為之」行為非屬傷害保險除外責任或不保事項範圍，保險業並無因此不予理賠狀況。

聲明提到，依傷害保險單示範條款第2條，意外傷害事故是指「非由疾病引起之外來突發事故」；另依該條款第8條列明除外責任，包括故意行為、犯罪、酒駕、戰爭及核子事故等，因此若保戶因意外所生之傷害事故，保險公司皆按保單契約條款依約理賠。

此外，依保險法第30條「保險人對於因履行道德上之義務所致之損害，應負賠償責任。」，在這位父親為了要拯救自己的家人，來回事故地點，也符合這項條文的規定，因此並非所謂的「明知危險而為之」的不賠原因。

簡單來說，就是只要是意外，不是「故意為之」都是要賠的。保險業務員表示，其實之前很多這類型的案例，最後都是有判賠，因為救人而往生並不是故意致死或輕生。

●投保團體險，保單項目有沒有意外險？

捷安達保經董事長吳鴻麟表示，特定族群團體或鄉鎭市民的團體險通常不會有醫療險，因為醫療的損失率很高。一般就是一個小額的壽險，加上意外險。比如10萬元壽險加上100萬元的意外險。至於此案中的當事人有投保原住民團體險，還要去看具體的保單內容，才能釐清這一部分。

高雄市原民會則說，李男納入原住民團體意外保險，意外身故理賠30萬元，花蓮家人初步了解沒有其他保單，聯繫所有罹難家屬也並沒有「不理賠」的訊息。

●除了意外險，此案是否適用汽車強制險的身故理賠？理賠順序為何？

吳鴻麟表示，汽車強制險只保障車禍事故中別人的受傷，包含自己車上的乘客、別車的駕駛及乘客、以及路人等；不能保障自己車上的駕駛（本人）受傷。也就是說，扣除李姓駕駛，若其他四人全數身故可獲得800萬元理賠。

這四人如果不能判定先後死亡順序，就推定同時死亡，互相沒有繼承權，以就依條款由每一個死者的受益順位的遺屬申請。

另外，面對家人因意外突然離世，家屬在第一時間應該很混亂，也搞不清楚當事人有哪些保單，保險業務員建議，民眾最好平日就先登錄保單存摺系統，一旦有意外發生，遺屬就不必等到金融遺產清冊出來後才查詢，而能早點掌握及處理。