永豐金證券連續兩年獨家贊助「PBL學習成果展」

永豐金證券長期發展普惠金融，致力支持偏鄉教育、提升各族群的金融素養韌性。2024年起，連續兩年獨家贊助誠致教育基金會主辦的「PBL（專題探究式學習學習成果展」活動，支持偏鄉學童接觸創新教育「做中學」，以實際行動翻轉教育未來。

同時，永豐志工於活動現場以情境模擬方式推廣金融素養，累計兩屆影響學童超過數百人，向下扎根金融教育，同時實踐企業永續承諾。

誠致教育基金會於2017年創立「KIST公辦民營學校」，關注偏遠地區中小學的發展，引入品格教育協助轉型，並連年舉辦「PBL學習成果展」活動。永豐金證券獨家贊助兩屆活動，見證孩子的學習與改變。

今年「PBL學習成果展」活動邁入第三屆，吸引超過500 人參與，包括KIST聯盟學校的中小學生、老師、家長、共學夥伴以及永豐志工，共同感受教育創新的活力與感動。誠致教育基金會董事長李吉仁與永豐金證券總經理蘇威嘉更親手致贈參與證明予11所參與活動的學校代表。

永豐金證券實踐「翻轉金融 共創美好生活Together, a better life」的企業願景，積極推廣金融素養教育，鼓勵員工投入志工行動，將金融專業轉化為社會影響力。未來，更將持續擴展至各鄉鎮、社區及學校，並針對原住民、新住民等金融弱勢族群設計適合的講座或活動，期許凝聚企業內外的共好力量，打造金融教育與社會責任並行的永續生態圈。