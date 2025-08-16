快訊

美俄白談一場？普丁沒有放棄國家戰略

南橫墜谷男子救妻小3度跳坑…引爆意外險理賠爭議 保險釋疑一次看

王嘉爾食物中毒送醫 公司緊急宣布取消粉絲簽售會

證交所形式審閱第2季財報 如興將續列處置股

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導

臺灣證券交易所表示，經形式審閱國內上市公司（除金融保險公司計33家申報期限至年9月1日外）2025年第2季財務報告相關處置如后：如興（4414）前因有證交所營業細則第49條第1項第1款及第14款情事，其上市有價證券經列為變更交易方法在案，嗣查如興公司最近二期公告申報財務報告顯示淨值均逾三億元並達所列示股本二分之一以上，核已符合同細則第 49 條第 2 項第 1 款規定，惟仍有同細則第49條第1項第14款情事，證交所已公告自8月19日起將其上市有價證券繼續列為變更交易方法。

如興 證交所

延伸閱讀

上市公司2025上半年獲利成長11.39% 基本面穩健

海華7月 EPS 0.37元 獲外資青睞

南橫5人墜谷保險公司拒賠？ 高忠德親上火線說明有點小誤會

證交所偕創投公會辦理「創新板上市公司專場活動」 獲熱烈迴響

相關新聞

南橫公路墜谷男子救妻小3度跳坑引爆意外險理賠爭議 保險釋疑一次看

高雄南橫公路因連日豪雨導致路面坍塌，導致李姓男子一家5口返家途中墜谷，一家五口兩死三失蹤，昨傳出保險公司以李男曾三度折返...

國泰金投資風電 再下一城…投資額上看數百億

國泰金控昨（15）日代旗下兩家子公司國泰人壽、國泰電業公告，國泰人壽投標參與大彰化西南離岸風電案場股權釋股案，並且獲選為...

7月五大行刷卡額4,828億創高 中信銀刷出1,260億新紀錄

綜合所得稅刷卡入帳，前五大發卡銀行，在今年7月繳出亮麗成績。中信銀、國泰世華銀、北富銀、玉山銀和台新銀的合計信用卡簽帳金...

央行：都更危老須納集中度管理

中央銀行最新統計顯示，自去年9月起，本國銀行辦理的都市更新與危老重建貸款年增率持續超過20%，今年6月底更攀升至26.7...

中信反毒十年 「拾光島」展成果

中國信託反毒教育基金會自2015年成立至今，以「預防教育」及「降低再犯」兩大主軸，辦理超過2,600場反毒宣導活動，逾1...

國票證董事會流會 雙方喊話

國票金控明年全面改選，改選前茶壺內風暴延燒，國票證券昨（15）日董事會流會，未能通過財報。國票金大股東之一旺旺集團昨天發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。