美俄白談一場？普丁沒有放棄國家戰略

南橫墜谷男子救妻小3度跳坑…引爆意外險理賠爭議 保險釋疑一次看

王嘉爾食物中毒送醫 公司緊急宣布取消粉絲簽售會

全支付6月代收款逾55億元 緊追龍頭街口支付

中央社／ 台北16日電

街口支付母公司街口金融科技7月捲入與泰山之間的股權交易爭議與法院查封事件，根據金管會最新6月數據，全支付當月代理收付交易款項達新台幣55.35億元，緊追在街口支付59.03億元之後，雙方差距縮小只剩3.68億元。

金管會統計，截至今年7月底止，電支帳戶總用戶數達2528萬331人，月增1.74%，其中街口電支用戶數達621.46萬人居冠，其次為一卡通票證擁585.2萬用戶，2家電支巨頭用戶數合計占整體近5成。

街口支付母公司街口金融科技7月捲入與泰山企業的股權交易糾紛，法院判定需返還新台幣36億元並申請假執行，北院曾試圖查封街口金科但未成功，一度影響民眾對子公司街口支付信心，而後經金管會為款項安全背書，商家便陸續恢復使用。

根據金管會6月最新數據，截至今年6月底止，全台電支帳戶總用戶數已達3313萬2836人，相較5月數據增加50萬4914人、1.55%。

目前國內共有全盈支付、全支付、悠遊卡、一卡通票證、愛金卡、橘子支、街口電子支付、歐付寶、簡單行動支付等9家專營電支機構，另有20家兼營電支機構，包括中華郵政及19家銀行。

放眼目前電支市場，以一卡通票證戶數最大，截至今年6月底止，共有698.09萬名用戶，街口電子支付則以692.9萬名用戶緊追在後，第三則是全支付擁621.46萬名用戶，三者合計占整體電子支付帳戶使用者逾6成。

至於6月代理收付實質交易款項方面，街口支付以新台幣59.03億元居冠，全支付以55.35億元緊追在後，且相較5月代理收付交易款項，街口支付小幅下滑5.13%，全支付則成長了1.36%。市場關注7月街口金融科技股權交易爭議風波後，是否可能改寫電支勢力版圖。

