中信反毒十年 「拾光島」展成果

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導
中信反毒基金會董事長辜仲諒（後排左三）鼓勵民安國小棒球隊學童，以球員為榜樣，養成良好運動習慣、遠離毒品危害。 中信反毒基金會／提供
中信反毒基金會董事長辜仲諒（後排左三）鼓勵民安國小棒球隊學童，以球員為榜樣，養成良好運動習慣、遠離毒品危害。 中信反毒基金會／提供

中國信託反毒教育基金會自2015年成立至今，以「預防教育」及「降低再犯」兩大主軸，辦理超過2,600場反毒宣導活動，逾135萬人次參與。今年適逢中信反毒基金會成立十周年，為讓更多人重視毒品問題，昨（15）日於國立台灣科學教育館舉辦成果展，記者會上台北市長蔣萬安、法務部政務次長黃世杰及中信反毒基金會董事長辜仲諒等人共同出席，為毒品防制工作盡一份力。

中信反毒基金會十周年成果展為期三天，展覽以「拾光島」命名，除了將十年推行反毒防制工作的成果，隱藏在「拾光島」裡，也將反毒教育最關鍵的生活技能（Life Skill Training）核心，包含：情緒覺察、團隊協作、毒品風險辨識等融入關卡中，結合主題卡片、投球互動等遊戲方式，讓每一位參觀的大小朋友化身冒險者，勇闖六大展區、五個關卡。

台北市長蔣萬安表示：「從展覽中可以看見十年來基金會所投入的心力、所產生的成果、發揮的影響力，非常巨大，我們感謝辜董事長以及各位董事的付出。」

中信反毒基金會董事長辜仲諒曾說：「反毒是吃力不討好的工作，但這是一件今天不做，明天就會後悔的事情。」因此成立至今，走遍全台22個縣市，除了透過各式媒材辦理反毒宣導活動外，更連結中信集團資源，與中信兄弟棒球隊、新北中信特攻籃球隊、中信飛牡蠣電競隊合作，透過運動選手場上展現的拚勁與努力來告訴孩子，培養一個正向休閒運動，是遠離毒品風險最好的方法。

該基金會也努力推動藥癮者復歸社會，自2018年起與法務部合作辦理「毒品法庭暨多元處遇」國際研討會。法務部政務次長黃世杰表示：「近年來政府對於反毒政策上，最重要的目標就是減少毒品新生人口。政府現在用醫療來取代監禁，投入科學實證方式，協助受毒品所禍及的人，透過與中信反毒基金會長期持續穩定的合作，目的是造福我們全社會和國家的未來。」

中信反毒基金會為全台唯一企業捐助的專職反毒教育機構，長期與政府部門合作，攜手專家學者共同推動毒品防制教育，根據法務部最新統計，台灣毒品新生人口數從2015年1萬7,000多人至2024年底大幅下降至8,900人，施用一、二級毒品的藥癮者再犯率也由44.3%下降至24.8%，

中信反毒十周年成果展《拾光島：十年淬鍊，拒毒勇者的誕生》，於國立台灣科學教育館一樓大廳展出，自8月15日至17日。

