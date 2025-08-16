國票證董事會流會 雙方喊話

國票金控（2889）明年全面改選，改選前茶壺內風暴延燒，國票證券昨（15）日董事會流會，未能通過財報。國票金大股東之一旺旺集團昨天發布聲明，強調旺旺集團持有國票金股權不到10%，無意爭取主導經營權，並全力歡迎與支持公股參與國票金經營，藉此表達對明年改選與公股和談、合作的意願。

國票金子公司國票證券昨天董事會因出席人數不足流會，由於昨天董事會涉及討論解除耐斯派國票證副董事長陳冠如職務，因此早在前幾天陳冠如就率先發布聲明抨擊這是旺旺集團主導的不實指控，並指旺旺是紅色資本，想明年搶下三分之二席次，掌控國票金。

昨天國票證券董事包括公股、耐斯與高雄銀、上海商銀共八席董事代表未出席，導致董事會流會，旺旺集團也發布聲明強調沒要主導經營、排擠公股席次。

據了解，旺旺集團希望化解公股對其的誤會或既定印象，包括修改章程是為了排擠公股董事席次、辦理現金增資以對樂天銀行增資其實是為稀釋公股持股等等，因此透過聲明也向公股拋出橄欖枝，畢竟八大公股行庫合計持有國票金股權已經逼近兩成、躍居最大持股勢力，旺旺集團不可能不尊重大股東，自然也不可能意圖在明年改選排擠公股力量。

公股陣營相關人士則是表示，目前對於改選是否與特定民股合作，還言之過早，公股加碼持股是為捍衛公股的股東權益。

至於昨天公股不出席國票證董事會，是否表示較支持耐斯？公股則是由兆豐銀代表發布聲明，強調國票證解除陳冠如職務的提案，有程序違法、不符母公司國票金控指示而違反公司治理之虞，將公股立場聚焦在公司治理問題上。

國票金昨天則是公告國票證券董事會因出席董事人數不足流會，但表示因為董事會要通過半年報，因此國票證在本月底前務必再召開董事會，但目前國票證尚未確定董事會召開日期。