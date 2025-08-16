央行：都更危老須納集中度管理

中央銀行最新統計顯示，自去年9月起，本國銀行辦理的都市更新與危老重建貸款年增率持續超過20%，今年6月底更攀升至26.73%，遠高於全體銀行建築貸款年增率的2.01%。同期間，都更危老重建貸款占建築貸款比重，亦由去年9月底的19%升至今年6月底的23%，數據顯示，央行信用管制與銀行不動產貸款自主管理措施，均配合政策，並未對此類貸款產生抑制作用。

截至今年6月底，全體銀行辦理的都更危老重建貸款餘額達8,014億元，較2020年底（央行實施第一波選擇性信用管制前）的2,091億元，大幅增加5,923億元；與去年9月底（銀行開始自主管理不動產貸款總量時）的6,700億元相比，也增加了1,314億元，顯示相關政策仍具成效。

針對外界建議，將都更危老重建貸款排除在不動產貸款集中度計算之外，央行認為恐有不妥。央行解釋，不動產貸款集中度的觀測目的，在於全面掌握銀行信用資源的配置情況，以及控管相關貸款風險。由於都更及危老重建貸款屬中長期授信，銀行仍須承受房市景氣波動的潛在風險，若將此類貸款排除，雖可使集中度數字下降，卻會導致無法完整反映授信風險及資金流向不動產市場的全貌，反而失去該指標的政策意義。

央行重申，支持都更危老立場不變，且現行信用管制與銀行自主管理措施，已將此類貸款納入優先保障範疇，不會影響資金供應。未來，央行將持續關注市場動態及銀行風險管理情況。

央行強調，不動產貸款集中度是重要的金融觀測指標，對於維持金融體系韌性至關重要。若貿然將都更危老重建貸款排除，不僅可能模糊真實風險評估，也不利金融監理與市場發展。