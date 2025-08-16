7月五大行刷卡額4,828億創高 中信銀刷出1,260億新紀錄

綜合所得稅刷卡入帳，前五大發卡銀行，在今年7月繳出亮麗成績。中信銀、國泰世華銀、北富銀、玉山銀和台新銀的合計信用卡簽帳金額達4,828.2億元，創歷史新高紀錄，較上月增加逾七成，其中，中信銀、玉山銀和國泰世華銀三家銀行，更締造單月個別簽帳金額突破千億元。

中信銀行今年7月信用卡消費金額將近1,260億元，創下台灣信用卡史上單月最高紀錄，再奪下「刷卡王」寶座；1月至7月累計消費金額達5,130億元，亦刷新歷年同期新高。依此趨勢，今年中信銀行信用卡（含簽帳卡）全年消費金額可望突破1兆元，2026年流通卡數有望跨越1,000萬卡，締造台灣支付產業新里程碑。

7月簽帳金額第二名的玉山銀，簽帳金額亦高達1,211.5億元，創下7月單月及年度累積新高，年度簽帳金額為3,990億元，較去年同期成長7.3%，簽帳成長動能來自App支付、網購通路、旅遊與稅費，皆維持雙位數成長。玉山銀行在五大銀行中，7月新增發卡量達11萬卡，排名第一，主要發卡動能來自玉山Unicard、熊本熊卡、U Bear等。

國泰世華銀表示，7月簽帳金額逾1,017億元，首次單月突破千億元，年增率逾55%，成長主因除綜所稅本月入帳外，暑假旅遊旺季，旅遊及餐飲消費需求增加，亦帶動整體消費成長；前七月簽帳金額突破4,889億元，年成長率11%。進入暑假旅遊旺季，國泰CUBE信用卡「趣旅行」及「樂饗購」等權益方案提供最高3.3%小樹點回饋，7月再加碼上班族「好薪情」快閃權益方案，帶動海外旅遊、餐飲及購物皆有二位數成長。

北富銀信用卡7月刷卡量近710億元，較去年同期成長36%，較上月增加200億，主要為綜所稅刷卡金額於7月上旬入帳。7月刷卡量成長主要來自於稅款、海外消費及量販賣場，三大類別消費佔比近五成。

展望下半年，正逢9月、10月連續假期，多家銀行推出優惠，包括刷中信卡購買雄獅旅遊、可樂旅遊、易遊網、喜鴻假期、大嘴鳥假期等指定商品享最高折新台幣6,000元折扣優惠等；玉山銀行精選40間知名旅行社、航空及國內旅遊平台，推出「夏日暢遊好Fun心」活動；國泰世華與Uber、Klook、大樹藥局等多元生活品牌策略合作，提供客戶高度客製化的用卡體驗；北富銀則提前卡位9月蘋果新機、百貨周年慶及電商雙11。